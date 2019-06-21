Алтайские единороссы представили стратегию развития до 2024 года

Новости 20.06.2019 14:40 161

В Новосибирске накануне состоялось заседание Межрегионального координационного совета (МКС) партии «Единая Россия» по Сибирскому федеральному округу.

В мероприятии приняли участие Секретарь Генерального совета Партии, заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, заместитель Секретаря Генерального совета Партии, заместитель председателя комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Александр Грибов, руководитель Межрегионального координационного совета Сибирского федерального округа, секретарь Кемеровского регионального отделения Партии, член Совета Федерации Алексей Синицын.

В ходе встречи партийцы обсудили основные приоритеты в работе «Единой России», участие в подготовке к реализации нацпроектов в регионах и предстоящий 8 сентября Единый день голосования, представили стратегии развития региональных отделений до 2024 года.

Стратегию развития Алтайского регионального отделения «Единой России» представил руководитель исполнительного комитета Денис Голобородько. Он отметил, что подобная практика для Межрегионального координационного совета новая.