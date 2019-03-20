Бывший глава Республики Алтай получил должность в «Росгеологии»

Новости 18.06.2019 18:25 137

Ушедший в отставку глава Республики Алтай Александр Бердников стал советником гендиректора «Росгеологии» Сергея Горькова. Недавно руководство госхолдинга сменилось на фоне скандала, связанного с бывшим топ-менеджером Русланом Горрингом, пишет РБК.

Бердников будет заниматься взаимодействием с регионами, уточнили представители «Росгеологии». Предложение перейти на работу в геологический холдинг ему сделали в администрации президента 23 мая. В этот день Владимир Путин встретился с губернаторами-отставниками.

Глава Республики Алтай Александр Бердников заявил об отставке Новости 20.03.2019 13:37 Об этом глава региона сообщил в Facebook 1073

Бердников ушел в отставку 20 марта, в ходе весенней ротации губернаторов. Его преемником стал председатель НП "ГЛОНАСС" Олег Хорохордин. Бердников руководил республикой 13 лет. В апреле «Росгеологию» возглавил замминистра экономического развития и экс-предправления ВЭБа Сергей Горьков. Его предшественник Роман Панов ушел со своего поста 21 марта. Свой уход он связал с «плановой ротацией кадров», но увольнению предшествовал скандал в госкорпорации, связанный с его заместителем Русланом Горрингом.

Горринга уволили за нарушение этического кодекса компании после появления в интернете видеозаписи со стримингового сервиса Twitch. На видео Горринг с использованием нецензурной лексики рассказывал о встречах с совладельцем НОВАТЭКа Леонидом Михельсоном, сексуальных отношениях с сотрудницами госкорпорации и угрожал другим игрокам. Позднее против Горринга завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.