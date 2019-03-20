Владимир Путин вручил орден Александру Бердникову и попросил помочь врио губернатора

Новости 24.05.2019 11:35 149

Президент России Владимир Путин вручил Орден Почета бывшему главе Республики Алтай Александру Бердникову. Этим знаком отличия награждают за «высокие достижения в государственной деятельности, позволившей существенным образом улучшить условия жизни людей».

Бердников получил госнаграду в числе прочих участников торжественного мероприятия в Кремле. После торжественного мероприятия президент провел встречу с экс-главами регионов, ушедшими в отставку. В числе прочих там присутствовал Александр Бердников и экс-глава Кузбасса Аман Тулеев. Путин поблагодарил их за многолетнюю работу в регионах и выразил надежду, что экс-губернаторы помогут преемникам завоевать «доверие граждан», пишет "Тайга.инфо".

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Между тем Александр Бердников рассказал в четверг ТАСС, что пока не собирается выходить на работу. Он планирует отдохнуть и позаниматься семейными делами.

"Я пока отдыхаю - это мое желание, не спешу. [Есть] семья, в порядок хозяйство, домашние дела [привожу], внуки и так далее. <…> Как только выйду на работу - скажу, пока нет смысла обсуждать. <…> Мне хорошо, комфортно, я [был] самый старый губернатор в России - мое желание было [уйти с поста], никто меня не выгонял, дорогу надо молодым расчищать - пусть работают", - сказал Бердников, отвечая на вопрос о предполагаемом месте и времени выхода на новый пост.

Ранее Бердников сообщал, что ему поступило несколько предложений о работе в Москве. Бывший глава региона не уточнил формат своего потенциального трудоустройства.