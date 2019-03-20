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Путин встретится с бывшим алтайским губернатором

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Президент РФ Владимир Путин пообщается с ушедшими в отставку в 2019 году губернаторами. Встречи в таком формате становятся традицией. До этого подобное мероприятие проходило в конце октября, передает «Интерфакс».

Напомним, серия отставок произошла в марте 2019 года. Свой пост покинули глава Республики Алтай Александр Бердников, губернаторы Челябинской области (Борис Дубровский), Мурманской области (Марина Ковтун), Оренбургской области (Юрий Берг) и Калмыкии (Александр Орлов).

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Об этом глава региона сообщил в Facebook

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До этого Путин встречался с бывшими главами регионов в конце октября. Тогда он пообещал использовать их жизненный и профессиональный опыт на других участках работы.

К слову, бывшие руководители Якутии, а также Липецкой и Курской областей стали сенаторами. Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт получил место в коллегии ВПК, экс-губернатор Владимирской области Светлана Орлова была назначена аудитором Счетной палаты, экс-глава Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко занял пост председателя совета директоров «Объединенной судостроительной корпорации», а экс- губернатор Курганской области Александр Кокорин вошел в совет директоров уранодобывающего холдинга АО «Атомредметзолото».

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Напомним, Але​ксандр Бердников стал губернатором Республики Алтай в 2006 году. Он ушел в отставку по собственному желанию 20 марта 2019 года. Врио главы региона назначен Олег Хорохордин. Выборы в РА пройдут в единый день голосования, 8 сентября.

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Автор: Политсиб.ру