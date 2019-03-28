Благосостояние алтайских семей не впечатлило составителей федерального рейтинга

Новости 17.06.2019 15:35 330

Шестое место с «хвоста» из представленных 85 регионов занял Алтайский край в рейтинге по уровню жизни семей в 2018 году. Исследование подготовило «РИА Рейтинг». Благосостояние семей эксперты измерили остатком от зарплат после минимальных трат. Такими тратами считался региональный прожиточный минимум. В Алтайском крае в четвертом квартале 2019 года он составил 9 334 рубля на душу населения.

Для сравнения с лидерами рейтинга, в среднестатистической семье Ямало-Ненецкого автономного округа с двумя детьми остается каждый месяц более 128 тысяч рублей, в Чукотском автономном округе – более 107 тысяч рублей, в московской семье – более 102 тысяч рублей, а в Алтайском крае около 12 тысяч рублей.

Прожиточный минимум в Алтайском крае снизился в конце 2018 года Новости 28.03.2019 16:40 По сравнению с третьим кварталом прошлого года величина снизилась на 226 рублей 633

Кстати, Республика Алтай заметно поднялась в рейтинге – 54 место в 2018 году, в прошлом году они были на 66 месте. В Новосибирской области показатели заметно ухудшились, они заняли 47 место (42 место в 2017 году).

В аутсайдерах Республика Дагестан (11,6 тысяч рублей), Чеченская Республика (10,1 тысяч рублей), на том же уровне находится Псковская область и Ивановская область (9,8 тысяч рублей), и в конце списка Кабардино-Балкарская Республика (6,1 тысяч рублей).

Для семей с одним ребенком денежный остаток, естественно, больше. Для Алтайского края это 21 773 рубля. Но и в этом случае, улучшений позиций не произошло. Более того, по сравнению с 2017 годом наш регион спустился на одну строчку - 80 место.

Хотя удивляться нечему, ведь уровень зарплаты в нашем регионе самый низкий в Сибирском федеральном округе, он составляет 24 566 рублей, немногим выше оказался и заработок жителей Республики Алтай – 29 382 рубля.