«Два Алтая» плетутся «в хвосте» рейтинга по уровню зарплат в Сибири

В январе–феврале текущего года среднемесячная зарплата в Сибирском федеральном округе составила 37 030 рублей. Среди регионов, входящих в состав округа, самый низкий уровень зарплат был зарегистрирован в Алтайском крае - 24 566 рублей, немногим выше оказался и заработок жителей Республики Алтай - 29382 рубля.
Как сказано на сайте Новосибирскстата, во многом это объясняется особенностями отраслевой структуры экономики регионов и величиной применяемого районного коэффициента.
Среди регионов СФО более высокий уровень зарплаты зарегистрирован в Красноярском крае (45 182 рубля), Иркутской (41 649), Кемеровской (38 626 рублей) и Томской (38 922) областях. Так, разница между аутсайдером рейтинга Алтайским краем - и лидером (Красноярским краем) составляет более 20 тысяч рублей, то есть жители региона получают почти в два раза меньше.
За первый месяц наступившего года она составила 23 941 рубль
Отметим, самая низкая зарплата в Алтайском крае у работников, занятых гостиничным и ресторанным бизнесом – всего 15 330 рублей. Невелик доход и у тех, кто занят в сфере недвижимости - 16 572 рубля. Средняя зарплата в сельском хозяйстве составляет 19 272 рубля. В обрабатывающей промышленности – 25 310 рублей.
Самая высокая зарплата, традиционно, у финансистов – 41 849 рублей. В лидеры выбрались специалисты в сфере добычи полезных ископаемых, их средний заработок составляет 37 492 рубля. Ненамного отстают от них госслужащие. Так, средняя зарплата краевых чиновников составила 32 399 рублей.