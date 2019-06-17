Россельхозбанк запустил пилотную программу экспортного роста для предприятий АПК

Новости 17.06.2019 10:45 74

АО «Россельхозбанк» и Российский экспортный центр приступили к реализации совместной акселерационной программы для производителей отечественной продукции АПК, ориентированных на экспорт. Программа предусматривает комплекс образовательных, финансовых и нефинансовых мер, направленных на развитие экспортного потенциала российских компаний и вывод их на внешние рынки.

В пилотной программе примут участие пять предприятий - производителей продуктов питания, для каждого из которых будут сформированы индивидуальные дорожные карты по выходу на внешние рынки на основе оценки экспортной зрелости. Клиентские менеджеры РСХБ будут сопровождать компании на всем пути экспортного цикла.

Россельхозбанк стал одним из первых партнеров Российского экспортного центра в программах экспортной акселерации российских агропромышленных предприятий. Договоренности о совместной реализации программы акселерации для российских экспортеров АПК были достигнуты в ходе инвестиционного форума в г. Сочи в 2019 году с целью исполнения задач, поставленных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

«Сегодня перед аграриями страны стоит задача по двукратному увеличению экспорта продукции АПК. Для достижения этой цели необходимо, чтобы на международный рынок выходило как можно больше новых компаний. Помочь сельхозтоваропроизводителям справиться с трудностями внешнеэкономической деятельности призвана акселерационная программа, которую мы запустили совместно с Российским экспортным центром. Уверен, что это только первый шаг в развитии нашего сотрудничества с РЭЦ», - отметил Первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Кирилл Лёвин.

«Президентом была поставлена цель по достижению экспорта продукции АПК в 45 млрд долларов США к 2024 году. АПК – это перспективное направление, в котором в последние годы сделан хороший рывок. Объем экспорта продукции АПК вырос с 17,8 млрд долларов США в 2016 году до 25,8 млрд долларов США в 2018 году. Запуск акселерационной программы - очередной шаг к достижению президентской цели», - рассказал Старший вице-президент группы компаний РЭЦ Алексей Кожевников.