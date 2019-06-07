Пенсионер за рулем устроил смертельное ДТП с автобусом на алтайской трассе

Новости 15.06.2019 15:50 199

В Зональном районе Алтайского края произошло ДТП с двумя погибшими. Авария случилась в ночь с 15 на 16 июня, на 313 километре федеральной трассы «Чуйский тракт». Как сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю, водитель 1939 года рождения управлял автомобилем «Дэу Матиз».

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На перекрестке он не уступил дорогу пассажирскому автобусу «Хайгер», который имел преимущество в движении. За рулем общественного транспорта был водитель 1965 года рождения. Автобус ехал из Чемала в Новосибирск.

В результате аварии водитель-пенсионер из легкового авто скончался на месте происшествия. Погибла также его пассажирка 1953 года рождения. В автобусе было 20 человек, из них никто не пострадал. Полиция проводит проверку.