Ребенок погиб в ДТП на Чуйском тракте

Новости 10.06.2019 8:15 183

ДТП, в котором погиб 12-летний мальчик, произошло накануне на Чуйском тракте, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

В припаркованный на обочине автомобиль Nissan врезался рейсовый автобус, управляемый 70-летним водителем. Nissan был одной из двух машин, на которых компания возвращалась с Телецкого озера. В одной из машин не работал генератор, поэтому автомобили регулярно останавливались, чтобы поменяться аккумуляторами. Ребенок сидел на заднем левом сидении – именно туда пришелся удар при столкновении с автобусом. От полученных травм мальчик скончался на месте.

ДТП произошло перед Новым мостом в районе весового контроля около семи часов вечера. В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.