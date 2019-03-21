«Демоны пьяные» и отсутствие обвиняемого: чем запомнился новый суд по делу Руденко

Новости 07.06.2019 12:50 409

Как уже сообщал сегодня «Политсибру», Алтайский краевой суд рассмотрел апелляцию по делу Александра Руденко, ранее признанного виновным в гибели трех человек в результате ДТП. Ранее суд первой инстанции назначил Руденко наказание в виде 8,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Первое, что бросилось в глаза всем присутствующим - это отсутствие в зале суда обвиняемого. «Значит, у нас Руденко не пожелал присутствовать на заседании, присутствует его представитель», - отметила судья.

Потерпевших глубоко возмутила мягкость наказания.

«За убийство двух детей, женщины… за такие злодеяния, считаю, только общий режим должен быть…», - сбивчиво говорит один из пострадавших, Игорь Перфильев. Он чрезвычайно волнуется, однако на фоне остальных потерпевших выглядит едва ли не спокойным.

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Евгений Нагорнев, потерявший в аварии жену и дочь, говорит с еще большим трудом, во время речи его ощутимо потряхивает. Он с трудом дышит, его бьет крупная дрожь. Он просит суд ужесточить наказание не только ради себя.

«Мне тут не моральный ущерб нужен… мне тут просто, чтобы равнозначно было наказание – лишить его всего самого для него дорогого в жизни – денег. Оставить ему эти вот пятьсот тысяч, которые он предлагает семьям потерпевших… пострадавшим. Пускай он на них живет… И второе – на днях тут наша Госдума приняла закон, ужесточающий наказание… чтобы впредь подобные демоны пьяные, которые ездят, они хоть раз когда-нибудь задумались, что происходит… Хотелось бы, чтобы это решение повлияло на дальнейший ход жизни наших граждан…», - сказал Нагорнев.

Елена Корецкая, потерявшая в катастрофе дочь Таисию, говорит сдавленно и буквально уже на второй фразе плачет.

«Высказывания всех потерпевших поддерживаю и к ним присоединяюсь… Сегодня Таисии было бы 6 лет… настаиваю на самом жестком наказании…», -

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Защищающий Руденко адвокат Марченко, наоборот, считает, что наказание слишком сурово. Он говорит о том, что погибшая дочь Нагорнева не была пристегнута и указывает, что если бы не это обстоятельство, травм головы можно было бы избежать. Нагорнев, взяв слово, предложил адвокату провести эксперимент: сесть в машину и пристегнуться, а потом в него бы врезались на скорости хотя бы в 100 км/ч (Руденко ехал свыше 150 км/ч). «Потом выйдете и покажетесь нам, какой вы живой и здоровый», - сказал Нагорный адвокату. Тот ничего на это не ответил.

Все пострадавшие просили одного – назначить Руденко максимально суровое наказание (8 лет, 11 месяцев с отбыванием в колонии общего режима). Кроме того, было озвучено требование увеличить компенсацию морального ущерба, поскольку его имущество оказалось больше, чем ожидалось. Здесь адвокат Марченко возразил, что имущество принадлежит не одному Руденко – собственниками некоторых долей в квартире и бизнес-структурах являются третьи лица.

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Суд частично удовлетворил требования всех сторон: Руденко приговорили к отбыванию наказания в колонии общего режима. Срок с 16 октября 2018 года по 7 июня 2019 года зачтен из расчета день за полтора (суд первой инстанции засчитал срок пребывания Руденко в СИЗО по формуле день за два). Размер моральной компенсации увеличен Корецкой и Перфильевым до 3 млн рублей (суд первой инстанции ранее определил по 2 млн), Нагорневу – до 7,5 млн рублей (было 5 млн). Компенсация тяжело пострадавшему в этом ДТП Сергею Федько, который не присутствовал в зале суда, действуя через своего представителя, составила 5 млн рублей.

В суде стороны подчеркнули, что Руденко ни разу не принес пострадавшим извинений.