«Демоны пьяные» и отсутствие обвиняемого: чем запомнился новый суд по делу Руденко

Как уже сообщал сегодня «Политсибру», Алтайский краевой суд рассмотрел апелляцию по делу Александра Руденко, ранее признанного виновным в гибели трех человек в результате ДТП. Ранее суд первой инстанции назначил Руденко наказание в виде 8,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Первое, что бросилось в глаза всем присутствующим - это отсутствие в зале суда обвиняемого. «Значит, у нас Руденко не пожелал присутствовать на заседании, присутствует его представитель», - отметила судья.
Потерпевших глубоко возмутила мягкость наказания.
«За убийство двух детей, женщины… за такие злодеяния, считаю, только общий режим должен быть…», - сбивчиво говорит один из пострадавших, Игорь Перфильев. Он чрезвычайно волнуется, однако на фоне остальных потерпевших выглядит едва ли не спокойным.
Александру Руденко грозит до 9 лет в колонии-поселении
Евгений Нагорнев, потерявший в аварии жену и дочь, говорит с еще большим трудом, во время речи его ощутимо потряхивает. Он с трудом дышит, его бьет крупная дрожь. Он просит суд ужесточить наказание не только ради себя.
«Мне тут не моральный ущерб нужен… мне тут просто, чтобы равнозначно было наказание – лишить его всего самого для него дорогого в жизни – денег. Оставить ему эти вот пятьсот тысяч, которые он предлагает семьям потерпевших… пострадавшим. Пускай он на них живет… И второе – на днях тут наша Госдума приняла закон, ужесточающий наказание… чтобы впредь подобные демоны пьяные, которые ездят, они хоть раз когда-нибудь задумались, что происходит… Хотелось бы, чтобы это решение повлияло на дальнейший ход жизни наших граждан…», - сказал Нагорнев.
Елена Корецкая, потерявшая в катастрофе дочь Таисию, говорит сдавленно и буквально уже на второй фразе плачет.
«Высказывания всех потерпевших поддерживаю и к ним присоединяюсь… Сегодня Таисии было бы 6 лет… настаиваю на самом жестком наказании…», -
Александр Руденко около полугода провел в СИЗО
Защищающий Руденко адвокат Марченко, наоборот, считает, что наказание слишком сурово. Он говорит о том, что погибшая дочь Нагорнева не была пристегнута и указывает, что если бы не это обстоятельство, травм головы можно было бы избежать. Нагорнев, взяв слово, предложил адвокату провести эксперимент: сесть в машину и пристегнуться, а потом в него бы врезались на скорости хотя бы в 100 км/ч (Руденко ехал свыше 150 км/ч). «Потом выйдете и покажетесь нам, какой вы живой и здоровый», - сказал Нагорный адвокату. Тот ничего на это не ответил.
Все пострадавшие просили одного – назначить Руденко максимально суровое наказание (8 лет, 11 месяцев с отбыванием в колонии общего режима). Кроме того, было озвучено требование увеличить компенсацию морального ущерба, поскольку его имущество оказалось больше, чем ожидалось. Здесь адвокат Марченко возразил, что имущество принадлежит не одному Руденко – собственниками некоторых долей в квартире и бизнес-структурах являются третьи лица.
Вчера, 27 марта, прошло второе судебное заседание по резонансному ДТП в Барнауле
В суде стороны подчеркнули, что Руденко ни разу не принес пострадавшим извинений.