Автобусные маршруты в Барнауле раздали без конкурса

Новости 24.05.2019 8:45 96

Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула принял решение выдать свидетельства автобусным перевозчикам без проведения открытого конкурса. Об этом сообщается на официальном сайте города.

Речь идет о маршрутах № 33, 77, 121, которые ранее мэрия пыталась передать перевозчику «Транс-Лайн», вызвавшему подозрения у ФАС. В течении десяти лет перевозки по данным маршрутам осуществляла компания «Агас-Транс», срок действия свидетельства которой истек в марте этого года.

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Дорожный комитет объявил конкурс, в котором внезапно победила не соответствующая конкурсным требованиям компания «Транс-Лайн», а «Агас-Транс» вовсе было отказано в участии. Дело дошло до судов и акций протеста. УФАС и суд встали на сторону «Агас-Транс», однако мэрия с данным решением не согласилась. Тогда водители автобусов провели 26 марта акцию протеста.

В итоге, дорожным комитетом принято решение принимать от перевозчиков уведомления о согласии получить свидетельство с приложенными документами о соответствии компании предъявляемым к перевозчику требованиям.

Уведомления принимались 23 мая с 15:00 до 18:00 и рассматривались с 18:00 до 19:00. Выяснить победителя пока не удалось - в пресс-службе мэрии не смогли дать оперативный комментарий.

Кроме того, объявлен открытый конкурс по обычным правилам на право осуществления перевозок по маршрутам №32 и №54.