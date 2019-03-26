В Барнауле водители автобусов устроили массовую акцию протеста. Фоторепортаж

Новости 26.03.2019 16:50 1524

В Барнауле водители автобусов вышли на массовый протест. Это связано с тем, что компания «АГАС-транс», которая работала на трех маршрутах – 33, 77 и 121, проиграла конкурс по надуманным причинам. Фотограф Олег Укладов запечатлел участников митинга.

Напомним, барнаульские чиновники отдают направления другим перевозчикам. Победителем в недавнем конкурсе стала компания «Транс-лайн», в штате которой трудятся всего лишь четыре сотрудника. Между тем, такое решение вызвало протест не только со стороны прежнего перевозчика - его позицию разделяют УФАС и суд. Однако городские чиновники решили по-иному.