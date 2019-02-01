Продолжаются судебные тяжбы между барнаульскими чиновниками и крупным автоперевозчиком

Новости 23.04.2019 8:15 551

На сайте Арбитражного суда Алтайского края выложены два исковых заявления от городских чиновников к предприятию "БарнаулПассажирТранс" (БПТ), являющимся крупным автобусным перевозчиком. Оба иска датированы 15 апреля.

Одно из требований, на 2 292 170 рублей, оказалось от администрации Барнаула. Другое – от комитета по управлению муниципальной собственностью (КУМС) - на 504 994 рублей. В ответ на официальный запрос «Политсибру» в пресс-службе администрации Барнаула пояснили, что БПТ нарушил свои обязательства по двум договорам аренды муниципального имущества, в частности, территории автобазы.

Суть претензий города к БПТ такова: муниципалитет снижал предприятию арендную плату за то, что БПТ себе в убыток перевозил льготников – в первую очередь, пенсионеров. Снижение арендной платы проводилось исключительно с целью социального обеспечения льготников. Ситуация всех устраивала, пока в какой-то момент не был произведён перерасчёт.

Перерасчёт показал, что реальные затраты БПТ оказались гораздо ниже полученных преференций, поэтому КУМС и администрация Барнаула через суд потребовали, чтобы перевозчик выплатил разницу.

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Почему же стороны не смогли договориться без судебного вмешательства? Задавшись этим вопросом, мы вновь обратились к материалам арбитражного суда и обнаружили ещё один документ, датированный также 15 апреля.

Это решение об отклонении иска БПТ к муниципалитету на сумму 14 481 087 рублей. Суть требований заключалась в том, что при перевозке льготников предприятие понесло убытки, составившие 17 994 894 рублей. БПТ настаивал на том, что эти убытки должны быть компенсированы (впоследствии сумма исковых требований была немного снижена).

Муниципалитет это дело выиграл и, в свою очередь, подал иск к БПТ.

Отчего же БПТ, получавший крупные субсидии (более 55 млн в 2017 году) и экономивший на аренде ещё почти 14 млн, затеял суд из-за гораздо меньшей суммы? Существует версия, что предприятие близко к банкротству.

Добавим, заседание по иску администрации города состоится третьего июня, по иску КУМС – 11 июня. «Политсибру» будет следить за развитием событий.