Барнаульский перевозчик борется с чиновниками за право работать на маршрутах

Новости 05.03.2019 16:15 606

Барнаульский пассажироперевозчик «Агас-Транс» обратился в следственный комитет России и прокуратуру Алтайского края с просьбой разобраться в ситуации и вернуть право работы на трех маршрутах. Компания считает, что городской комитет по дорожному хозяйству лишил её права на перевозку безосновательно, сообщили «Наши Новости».

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Компания «Агас-Транс» больше десяти лет работала на маршрутах №33, 77 и 121. В марте истекает срок действия свидетельства компании, поэтому дорожный комитет осенью прошлого года объявил конкурс на эти направления. Руководители предприятия пояснили, что в первый раз им отказали в участии из-за копеечного долга. Во второй раз «Агас-Транс» проиграл компании «Транс-Лайн». Перевозчик зарегистрирован в Повалихе, в ее штате официально числятся четыре сотрудника, а автобусы ходят по маршрутам в городах и районах края, но такая занятость транспорта запрещена положением конкурса. Кроме того, конкуренту необходимо найти 40 автобусов и водителей транспорта до 26 марта.

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Отмечается, что антимонопольная служба обнаружила многочисленные нарушения при проведении конкурса пассажироперевозчиков и выдала заключение отменить его итоги. Но в дорожном комитете возвращать право работы на маршрутах «Агас-Трансу» не торопятся.