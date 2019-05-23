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В Алтайском крае подорожают проездные для льготников?

Новости
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Правительство Алтайского края готовит постановление об удорожании проезда для льготников на городских маршрутах, пишет «Алтайская правда».

С 1 июля 2019 цена проездного билета вырастет на 10 %. Ранее его стоимость составляла 300 рублей, теперь станет 330. Аргументируют нововведение необходимостью сохранить транспортную доступность для льготников. Вероятно, постановление вступит в силу уже с 15 июня, поскольку с этого числа можно приобретать проездные на следующий месяц.

Льготный проезд предоставляется в Алтайском крае с 2009 года как федеральным, так и краевым льготникам. Ежемесячно им пользуются около 90 тысяч граждан.

Право на льготный проезд имеют: инвалиды, инвалиды и участники ВОВ, ветераны, ликвидаторы, ветераны труда, в том числе, Алтайского края, труженики тыла, жертвы политических репрессий, лица, сопровождающие детей-инвалидов.
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Автор: Политсиб.ру