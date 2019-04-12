Губернаторы «двух Алтаев» последними в Сибири не раскрыли свои доходы

8 из 10 глав регионов, входящих в СФО, отчитались о доходах за 2018 год. Пока этого не сделали губернатор Алтайского края Виктор Томенко и врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин.
Исходя из опыта прошлых лет, в Алтайском крае доходы членов кабмина было принято выставлять в конце мая. Видимо, не станет исключением и этот год. В Республике Алтай, напротив, декларацию высшего должностного лица размещали довольно рано. На этот раз корректировка связана, очевидно, с отставкой в конце марта прежнего главы региона Александра Бердникова.
Нынешний сенатор с супругой на пару заработал 7,1 млн рублей
Напомним, по итогам 2017 года Виктор Томенко (являлся и.о. первого замгубернатора Красноярского края) имел доход в размере 3,156 млн рублей. В собственности у него значились две квартиры площадью 113,3 и 233,9 кв. м. Также в декларации был указан автомобиль Audi Q7 и машиноместо площадью 14,1 кв. м.
Супруга чиновника задекларировала 357,8 тысяч рублей. Она в 2017 году являлась владелицей квартиры площадью 213,6 кв. м, двух машиномест (25,2 и 25,9 "квадрата") и нежилого помещения площадью 73,6 кв. м. Также в пользовании у четы Томенко значился жилой дом (131,6 кв. м).
Суммарно 10 думцев показали доход в 130,7 млн рублей
Что касается Олега Хорохордина, последний раз он отчитывался о доходах в качестве чиновника по итогам 2014 года. Тогда Хорохордин занимал пост замруководителя секретариата зампреда правительства РФ Аркадия Дворковича. На тот период времени нынешний врио главы Республики Алтай отчитался за 38,083 млн рублей. Ему принадлежали 4 квартиры (общая площадь 217,5 кв. м) и гараж (16,3 кв. м). Обращал на себя внимание автопарк чиновника: автомобили Mercedes-Benz G-Class, BMW 7 Series Sedan 750Li xDrive, Chevrolet Camaro, мотоциклы Suzuki GSX-R 750 и BMW HP4, снегоход Bombardier Ski-Doo Skandic SWT 500F.
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