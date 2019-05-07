Депутаты Алтайского Заксобрания раскрыли доходы за 2018 год

Депутаты АКЗС вслед за сенаторами и думцами отчитались о доходах за прошлый год. "Политсибру" познакомился с декларациями всех 67 народных избранников.
Третий год подряд своеобразный шорт-лист возглавляет Дмитрий Аганов ("Единая Россия"). На этот раз он отчитался о 109,9 млн рублей. Годом ранее было 98 млн рублей. Далее расположился Александр Демин (ЕР) - 22,272 млн рублей. На третьем месте находится еще один единоросс Валерий Гуминский - 18,312 млн рублей.
Кроме того, в Топ-10 по уровню доходов вошли: Вадим Смагин (ЕР) - 15,466 млн рублей, Сергей Приб (ЕР) - 12,387 млн рублей, Николай Бушков (ЕР) - 12,186 млн рублей, Алексей Кривенко (ЕР) - 12,152 млн рублей, Юрий Кайро (ЕР) - 8,571 млн рублей, Николай Данилин (ЕР) - 8,113 млн рублей, Алексей Найден (ЕР) - 7,97 млн рублей.
Больше 7 млн рублей в прошлом году в своих декларациях указали еще два человека - Юрий Матвейко (7,064) и Анатолий Вытоптов (7,177).
Теперь перейдем к тем депутатам, кто заработал меньше, чем остальные коллеги по цеху. Отметим, что из 67 депутатов доход менее 1 млн рублей показал 21 человек.
Десятка самых бедных народных избранников выглядит следующим образом: Дмитрий Степурко (ЛДПР) - 360 тысяч рублей, Павел Рего (ЛДПР) - 415 тысяч рублей, Михаил Никишанин ("Справедливая Россия") - 427 тысяч рублей, Иван Дубинин (ЛДПР) - 514 тысяч рублей, Владислав Вакаев (СР) - 519 тысяч рублей, Павел Шумихин (ЕР) - 547 тысяч рублей, Оксана Абрамова (ЛДПР) - 574 тысячи рублей, Олег Кравченко (КПРФ) - 576 тысяч рублей, Вероника Лапина (КПРФ) - 582 тысячи рублей, Ирина Журавлева (ЛДПР) - 585 тысяч рублей.
В заключение коротко о доходах руководства ЗакСа. Спикер Заксобрания Александр Романенко по итогам 2018 года задекларировал 6,628 млн рублей. Зампредседателя АКЗС, а также по совместительству руководитель комитета по аграрной политике и природопользованию Сергей Серов отчитался за 3,792 млн рублей.
Николай Нечаев задекларировал 16 млн рублей
Председатель комитета по правовой политике Андрей Осипов заработал 4,633 млн рублей, глава комитета по местному самоуправлению Борис Трофимов – 2,878 млн рублей, председатель комитета по бюджету и налогам Владимир Устинов – 3,769 млн рублей, руководитель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Альберт Лунев – 3,709 млн рублей, председатель комитета по здравоохранению и науке Александр Лазарев – 3,868 млн рублей, глава комитета по социальной политике Татьяна Ильюченко – 3,404 млн рублей.
Наконец, несколько слов о доходах руководителей постоянных депутатских объединений. Руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Приб задекларировал 12,387 млн рублей, лидер справороссов Александр Молотов – 1,117 млн рублей, глава фракции ЛДПР Владимир Семенов – 5,878 млн рублей, и.о. руководителя фракции КПРФ Юрий Астанчик – 2,5 млн рублей.
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