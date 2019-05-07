Депутаты Алтайского Заксобрания раскрыли доходы за 2018 год

Новости 07.05.2019 18:45 2240

Депутаты АКЗС вслед за сенаторами и думцами отчитались о доходах за прошлый год. "Политсибру" познакомился с декларациями всех 67 народных избранников.

Третий год подряд своеобразный шорт-лист возглавляет Дмитрий Аганов ("Единая Россия"). На этот раз он отчитался о 109,9 млн рублей. Годом ранее было 98 млн рублей. Далее расположился Александр Демин (ЕР) - 22,272 млн рублей. На третьем месте находится еще один единоросс Валерий Гуминский - 18,312 млн рублей.

Кроме того, в Топ-10 по уровню доходов вошли: Вадим Смагин (ЕР) - 15,466 млн рублей, Сергей Приб (ЕР) - 12,387 млн рублей, Николай Бушков (ЕР) - 12,186 млн рублей, Алексей Кривенко (ЕР) - 12,152 млн рублей, Юрий Кайро (ЕР) - 8,571 млн рублей, Николай Данилин (ЕР) - 8,113 млн рублей, Алексей Найден (ЕР) - 7,97 млн рублей.

Больше 7 млн рублей в прошлом году в своих декларациях указали еще два человека - Юрий Матвейко (7,064) и Анатолий Вытоптов (7,177).

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Теперь перейдем к тем депутатам, кто заработал меньше, чем остальные коллеги по цеху. Отметим, что из 67 депутатов доход менее 1 млн рублей показал 21 человек.

Десятка самых бедных народных избранников выглядит следующим образом: Дмитрий Степурко (ЛДПР) - 360 тысяч рублей, Павел Рего (ЛДПР) - 415 тысяч рублей, Михаил Никишанин ("Справедливая Россия") - 427 тысяч рублей, Иван Дубинин (ЛДПР) - 514 тысяч рублей, Владислав Вакаев (СР) - 519 тысяч рублей, Павел Шумихин (ЕР) - 547 тысяч рублей, Оксана Абрамова (ЛДПР) - 574 тысячи рублей, Олег Кравченко (КПРФ) - 576 тысяч рублей, Вероника Лапина (КПРФ) - 582 тысячи рублей, Ирина Журавлева (ЛДПР) - 585 тысяч рублей.

В заключение коротко о доходах руководства ЗакСа. Спикер Заксобрания Александр Романенко по итогам 2018 года задекларировал 6,628 млн рублей. Зампредседателя АКЗС, а также по совместительству руководитель комитета по аграрной политике и природопользованию Сергей Серов отчитался за 3,792 млн рублей.

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Председатель комитета по правовой политике Андрей Осипов заработал 4,633 млн рублей, глава комитета по местному самоуправлению Борис Трофимов – 2,878 млн рублей, председатель комитета по бюджету и налогам Владимир Устинов – 3,769 млн рублей, руководитель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Альберт Лунев – 3,709 млн рублей, председатель комитета по здравоохранению и науке Александр Лазарев – 3,868 млн рублей, глава комитета по социальной политике Татьяна Ильюченко – 3,404 млн рублей.

Наконец, несколько слов о доходах руководителей постоянных депутатских объединений. Руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Приб задекларировал 12,387 млн рублей, лидер справороссов Александр Молотов – 1,117 млн рублей, глава фракции ЛДПР Владимир Семенов – 5,878 млн рублей, и.о. руководителя фракции КПРФ Юрий Астанчик – 2,5 млн рублей.