Назван самый богатый депутат Республики Алтай за 2018 год

Новости 06.05.2019 15:50 538

Депутат Госсобрания Республики Алтай из фракции «Единая Россия» Николай Нечаев, ранее руководящий «Горно-Алтайавтодором», показал наибольший доход среди своих коллег за 2018 год. Об этом пишет "Коммерсант".

Нечаев заработал в прошлом году около 16 млн руб. В его собственности находятся четыре земельных участка общей площадью 1,2 га, дом площадью 148,3 кв. м, квартира площадью 176 кв. м, а также два легковых автомобиля Mercedes-Benz ML500 и BMW XL7. Помимо этого, он также владеет девятью транспортными средствами, в том числе снегоходом, прицепом, снегоболотоходом и катером. В 2017 году доход депутата составил чуть более 10 млн руб. Он состоит в комитете по аграрной политике, экологии, природопользованию, а также по финансовой, налоговой и экономической политике.

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На втором месте по уровню заработка оказался единоросс Виктор Хабаров, доход которого составил 4,8 млн руб. Его супруга заработала 489 тысяч рублей. Из недвижимости в собственности у четы депутата находится жилой дом площадью 253,4 кв. м, небольшой земельный участок и гараж. Хабаров председательствует в комитете по местному самоуправлению и правопорядку.

Тройку лидеров замкнул депутат из фракции ЕР Константин Криворученко, который является председателем правления и совладельцем банка «Ноосфера». Его годовой доход составил 3,6 млн рублей, супруги — почти 4 млн рублей. В собственности супругов находятся три квартиры, два земельных участка общей площадью почти 3 тысячи кв. м и автомобиль Mercedes-Benz C200 4. Депутат состоит в комитетах по финансовой, налоговой и экономической политике, по законодательству и национальной политике и по местному самоуправлению и правопорядку.

Больше всего объектов недвижимости — у депутата из фракции КПРФ Вечеслава Кыдатова, заработавшего в прошлом году 1,1 млн руб. Он владеет более чем 50 объектами: земельными участками, нежилыми помещениями, разведочно-эксплуатационными скважинами, жилым домом и гаражом.