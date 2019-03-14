Рейтинг образованности депутатов Алтайского Заксобрания по версии «Политсибру»

Рейтинги 14.03.2019 7:15 1284

«Политсибру» вслед за рейтингом, оценивающим уровень образованности депутатов Барнаульской гордумы, подготовил аналогичное исследование, посвященное краевым парламентариям.

Критерии оценки уровня образования 67 народных избранников поделены на несколько групп. Вся информация бралась с официального сайта АКЗС. Во избежание спорных ситуаций отметим: в случае, когда депутат заканчивал магистратуру по той же специальности, что и основное образование, вторым высшим это не считалось. Второе высшее образование — это получение именно новой профессии. Например, когда юрист стал экономистом. Квалификационная степень МВА также в расчет при составлении рейтинга не бралась.

В Алтайском краевом законодательном собрании 67 депутатов. 44 из них представляют «Единую Россию», 9 - ЛДПР, 8 - КПРФ, 6 – «Справедливую Россию». При равном количестве баллов депутаты в списке ранжированы в алфавитном порядке.

Вместе с тем добавим, что эффективность работы парламентария "измерить" любым рейтингом довольно сложно. Количество "корочек" о высшем образовании, равно как и их отсутствие, напрямую не связано с профессиональной деятельностью депутата.

Топ депутатов по убыванию баллов:

1. Ирина Теплова (ЕР) = 17

2. Александр Лазарев (ЕР) = 16

3. Валерий Гуминский (ЕР) = 15

4. Андрей Осипов (ЕР) = 15

5. Николай Якушев (ЕР) = 15

6. Всеволод Кондратьев (ЕР) = 13

7. Ирина Солнцева (ЕР) = 13

8. Борис Трофимов (ЕР) = 13

9. Павел Шумихин (ЕР) = 13

10. Денис Голобородько (ЕР) = 12

11. Андрей Абрамов (ЕР) = 11

12. Дмитрий Аганов (ЕР) = 11

13. Юрий Астанчик (КПРФ) = 11

14. Владислав Вакаев (СР) = 11

15. Анатолий Вытоптов (ЕР) = 11

16. Николай Данилин (ЕР) = 11

17. Александр Демин (ЕР) = 11

18. Иван Диркс (ЕР) = 11

19. Юрий Матвейко (ЕР) = 11

20. Александр Молотов (СР) = 11

21. Алексей Найден (ЕР) = 11

22. Михаил Никишанин (СР) = 11

23. Павел Рего (ЛДПР) = 11

24. Владимир Семенов (ЛДПР) = 11

25. Сергей Серов (ЕР) = 11

26. Сергей Сивец (ЕР) = 11

27. Людмила Суслова (СР) = 11

28. Александр Траутвейн (ЕР) = 11

29. Николай Бушков (ЕР) = 9

30. Татьяна Ильюченко (ЕР) = 9

31. Оксана Абрамова (ЛДПР) = 7

32. Александр Балушкин (ЕР) = 7

33. Сергей Бенслер (ЕР) = 7

34. Евгения Боровикова (ЛДПР) = 7

35. Андрей Волков (ЕР) = 7

36. Иван Дубинин (ЛДПР) = 7

37. Василий Железовский (СР) = 7

38. Ирина Журавлёва (ЛДПР) = 7

39. Юрий Кайро (ЕР) = 7

40. Алексей Кривенко (ЕР) = 7

41. Вероника Лапина (КПРФ) = 7

42. Альберт Лунев (ЕР) = 7

43. Сергей Лямин (ЕР) = 7

44. Иван Мордовин (ЕР) = 7

45. Александр Николайчик (СР) = 7

46. Игорь Панарин (ЕР) = 7

47. Игорь Пляко (ЕР) = 7

48. Мария Прусакова (КПРФ) = 7

49. Александр Романенко (ЕР) = 7

50. Андрей Сартаков (КПРФ) = 7

51. Андрей Секрета (ЛДПР) = 7

52. Вадим Смагин (ЕР) = 7

53. Дмитрий Степурко (ЛДПР) = 7

54. Максим Степин (ЕР) = 7

55. Максим Талдыкин (КПРФ) = 7

56. Владимир Устинов (ЕР) = 7

57. Андрей Хмурович (ЕР) = 7

58. Наталья Цепенко (ЕР) = 7

59. Сергей Шабанов (ЕР) = 7

60. Сергей Писарев (ЕР) = 5

61. Сергей Приб (ЕР) = 5

62. Ирина Шудра (ЛДПР) = 5

63. Виталий Щербаков (ЕР) = 5

64. Олег Кравченко (КПРФ) = 2

65. Владимир Попов (КПРФ) = 2

66. Вячеслав Початов (КПРФ) = 2

67. Анатолий Суворов (ЕР) = 2

1. Ирина Теплова (ЕР) (5) + (4) + (6) + (0) + (2) = 17

Родилась в 1964 году. Окончила Новосибирский государственный университет по специальности «Механика, прикладная математика» (1986), Современный гуманитарный институт (1999). Кандидат (2004) и доктор (2013) экономических наук.

2. Александр Лазарев (ЕР) (5) + (0) + (6) + (3) + (2) = 16

Родился в 1947 году. Окончил Алтайский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело» (1975). Кандидат медицинских наук (1985). Доктор медицинских наук (1992). Профессор (1993).

3. Валерий Гуминский (ЕР) (5) + (4) + (6) + (0) + (2) = 15

Родился в 1951 году. Окончил Всесоюзный политехнический институт по специальности «Горный инженер-геофизик» (1980), Академию народного хозяйства при правительстве РФ по специальности «Менеджер» (1993). Кандидат экономических наук (1995). Доктор технических наук (1999).

4. Андрей Осипов (ЕР) (5) + (4) + (2) + (2) + (2) = 15

Родился в 1964 году. Окончил Алтайский медицинский институт по специальности «Лечебное дело» (1987), Алтайскую академию экономики и права по специальности «Юриспруденция» (2014). Кандидат медицинских наук. Доцент.

5. Николай Якушев (ЕР) (5) + (6) + (2) + (0) + (2) = 15

Родился в 1983 году. Окончил Алтайский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело» (2006), Алтайский государственный медицинский университет по специальности «экономика и управление на предприятии здравоохранения» (2011), Российскую Академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации по специальности «Юриспруденция» (2018). Кандидат медицинских наук.

6. Всеволод Кондратьев (ЕР) = (5) + (4) + (2) + (0) + (2) = 13

Родился в 1974 году. Окончил Алтайский государственный технический университет по специальности «Инженер-конструктор» (1997), Алтайский государственный университет по специальности «Экономика труда». Кандидат наук.

7. Ирина Солнцева (ЕР) (5) + (4) + (2) + (0) + (2) = 13

Родилась в 1958 году. Окончила Алтайский государственный медицинский институт по специальности «Педиатрия» (1982), Алтайскую академию экономики и права (2001). Кандидат медицинских наук.

8. Борис Трофимов (ЕР) = (5) + (4) + (2) + (0) + (2) = 13

Родился в 1955 году. Окончил Алтайский политехнический институт (1977), Всероссийский заочный финансово-экономический институт (1995). Кандидат экономических наук (2002).

9. Павел Шумихин (ЕР) (5) + (4) + (2) + (0) + (2) = 13

Родился в 1977 году. Окончил Алтайский государственный медицинский университет (2001). В 2001-2002 годах обучался в интернатуре, в 2002-2004 годах в клинической ординатуре при кафедре общей хирургии Алтайского государственного медицинского университета. Кандидат медицинских наук.

10. Денис Голобородько (ЕР) (5) + (4) + (1) + (0) + (2) = 12

Родился в 1993 году. Окончил Алтайский государственный университет по направлению «Конституционное, муниципальное право» (2017), Финансовый университет при правительстве Российской Федерации по направлению «Финансовый менеджмент» (2017). Аспирант юридического факультета Алтайского государственного университета.

11. Андрей Абрамов (ЕР) (5) + (4) + (0) + (0) + (2) = 11

Родился в 1986 году. Окончил Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики по специальности «Сети связи и системы коммутации» (2008), Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности «Маркетинг и управление продажами» с присвоением дополнительной квалификации «Мастер делового администрирования» (2013).

12. Дмитрий Аганов (ЕР) (5) + (4) + (0) + (0) + (2) = 11

Родился в 1967 году. Окончил Алтайский политехнический институт по специальности «Информационно-измерительная техника», Сибирскую академию государственной службы по специальности «Государственное управление» (2005).

13. Юрий Астанчик (КПРФ) (5) + (4) + (0) + (0) + (2) = 11

Родился в 1963 году. Окончил Алтайский государственный аграрный университет по специальности «Ветеринарный врач» (1985), Алтайский институт повышения квалификации руководителей и специалистов агропромышленного комплекса по направлению «Государственное и муниципальное управление» (2017).

14. Владислав Вакаев (СР) = (5) + (0) + (2) + (2) + (2) = 11

Родился в 1975 году. Окончил Барнаульский государственный педагогический университет (1997). Кандидат философских наук, доцент.

15. Анатолий Вытоптов (ЕР) (5) + (4) + (0) + (0) + (2) = 11

Родился в 1970 году. Окончил Барнаульский государственный педагогический университет по специальности «Преподаватель основ безопасности жизнедеятельности и физической культуры» (1995), Академию государственной службы при президенте РФ по специальности «Юриспруденция» (2015).

16. Николай Данилин (ЕР) (5) + (4) + (0) + (0) + (2) = 11

Родился в 1985 году. Окончил Алтайский государственный технический университет по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы» (2007), Алтайский государственный университет по специальности «Менеджмент организации» (2011).

17. Александр Демин (ЕР) (5) + (4) + (0) + (0) + (2) = 11

Родился в 1975 году. Окончил Алтайский государственный аграрный университет по специальности «Ветеринария» (1997), Государственную академию повышения квалификации по специальности «Управление строительством» (2006).

18. Иван Диркс (ЕР) (5) + (4) + (0) + (0) + (2) = 11

Родился в 1974 году. Окончил Омское высшее общевойсковое командное училище (1995), Алтайский государственный университет по специальности «Юрист» (2001).

19. Юрий Матвейко (ЕР) (5) + (4) + (0) + (0) + (2) = 11

Родился в 1969 году. Окончил Алтайский политехнический институт (1992), Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по направлению «Государственное и муниципальное управление» (2011).

20. Александр Молотов (СР) (5) + (0) + (2) + (2) + (2) = 11

Родился в 1978 году. Окончил Алтайский государственный университет (2000). Кандидат юридических наук (2003). Доцент (2006).

21. Алексей Найден (ЕР) (5) + (4) + (0) + (0) + (2) = 11

Родился в 1982 году. Окончил Алтайскую академию экономики и права (2004), Алтайский институт финансового управления (2009).

22. Михаил Никишанин (СР) (5) + (4) + (0) + (0) + (2) = 11

Родился в 1960 году. Окончил Алтайский политехнический институт и Алтайский общественный институт патентоведения.

23. Павел Рего (ЛДПР) (5) + (4) + (0) + (0) + (2) = 11

Родился в 1987 году. Окончил Бийский педагогический государственный университет по специальности «Учитель географии» (2009). Окончил Алтайский государственный университет по направлению «Финансовое обеспечение малого и среднего бизнеса» (2012).

24. Владимир Семенов (ЛДПР) (5) + (4) + (0) + (0) + (2) = 11

Родился в 1967 году. Окончил Алтайский политехнический институт по специальности «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты» (1990), Сибирскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление» (2007).

25. Сергей Серов (ЕР) (5) + (4) + (0) + (0) + (2) = 11

Родился в 1956 году. Окончил Алтайский сельскохозяйственный институт (1982), Российскую академию государственной службы при президенте РФ по специальности «Менеджер государственного и муниципального управления» (2004).

26. Сергей Сивец (ЕР) (5) + (4) + (0) + (0) + (2) = 11

Родился в 1967 году. Окончил Томский инженерно-строительный институт по специальности «строительство автомобильных дорог и аэродромов» (1991), Государственный университет управления по специальности «государственное и муниципальное управление» (2011).

27. Людмила Суслова (ЕР) (5) + (4) + (0) + (0) + (2) = 11

В 1988 году окончила Омский государственный медицинский институт (1988), Российскую академию государственной службы при президенте РФ по специальности «Стратегия управления социально-экономическим развитием» (2010).

28. Александр Траутвейн (ЕР) = (5) + (4) + (0) + (0) + (2) = 11

Родился в 1966 году. Окончил Алтайский государственный университет, исторический факультет (1990), Алтайский государственный университет по специальности «Юрист» (1998).

29. Николай Бушков (ЕР) (5) + (4) + (0) + (0) + (0) = 9

Родился в 1961 году. Окончил Сибирский технологический институт по специальности «Лесное хозяйство» (1991), Томский государственный университет по специальности «Юрист» (2008 год).

30. Татьяна Ильюченко (ЕР) (5) + (4) + (0) + (0) + (0) = 9

Родилась в 1973 году. Окончила Бийский государственный педагогический университет по специальности «Учитель экономики» (2005), Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление» (2014).

31. Оксана Абрамова (ЛДПР) (5) + (0) + (0) = (0) + (2) = 7

Родилась в 1977 году. Окончила Бийский педагогический государственный университет по специальности «История и юриспруденция» (2004).

32. Александр Балушкин (ЕР) (5) + (0) + (0) = (0) + (2) = 7

Родился в 1967 году. Окончил Алтайский политехнический институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство».

33. Сергей Бенслер (ЕР) (5) + (0) + (0) = (0) + (2) = 7

Родился в 1964 году. Окончил Алтайский сельскохозяйственный институт по отделению ветеринарии (1987).

34. Евгения Боровикова (ЛДПР) (5) + (0) + (0) = (0) + (2) = 7

Родилась в 1984 году. Окончила Алтайский государственный университет по направлению политология (2008).

35. Андрей Волков (ЕР) (5) + (0) + (0) = (0) + (2) = 7

Родился в 1976 году. Окончил Алтайский государственный университет по специальности «коммерция» (1999).

36. Иван Дубинин (ЛДПР) (5) + (0) + (0) = (0) + (2) = 7

Родился в 1986 году. Окончил БПГУ им. В.М. Шукшина по специальности «Учитель географии» (2008).

37. Василий Железовский (СР) (5) + (0) + (0) = (0) + (2) = 7

Родился в 1966 году. Окончил Новосибирский государственный педагогический институт, исторический факультет (1991).

38. Ирина Журавлёва (ЛДПР) (5) + (0) + (0) = (0) + (2) = 7

Родилась в 1990 году. Окончила Алтайскую государственную академию образования по направлению «Практическая психология в образовании» (2015).

39. Юрий Кайро (ЕР) (5) + (0) + (0) = (0) + (2) = 7

Родился в 1958 году. Окончил Сибирский металлургический институт (1980).

40. Алексей Кривенко (ЕР) (5) + (0) + (0) = (0) + (2) = 7

Родился в 1987 году. Окончил Алтайский государственный аграрный университет по специальности «Инженер» (2010).

41. Вероника Лапина (КПРФ) (5) + (0) + (0) = (0) + (2) = 7

Родилась в 1989 году. Окончила Алтайский государственный университет по специальности «История» (2013).

42. Альберт Лунев (ЕР) (5) + (0) + (0) = (0) + (2) = 7

Родился в 1965 году. Окончил Алтайский политехнический институт по специальности «Металлорежущие станки и инструменты» (1987).

43. Сергей Лямин (ЕР) (5) + (0) + (0) = (0) + (2) = 7

Родился в 1985 году. Окончил Алтайский государственный университет по специальности «Юрист».

44. Иван Мордовин (ЕР) (5) + (0) + (0) + (0) + (2) = 7

Родился в 1980 году. Окончил юридический факультет Алтайского государственного университет (2002).

45. Александр Николайчик (СР) (5) + (0) + (0) + (0) + (2) = 7

Родился в 1982 году. Окончил Московскую академию предпринимательства при правительстве Москвы (2005).

46. Игорь Панарин (ЕР) (5) + (0) + (0) + (0) + (2) = 7

Родился в 1975 году. Окончил энергетический факультет Алтайского государственного технического университета по специальности «Электроснабжение» (1997).

47. Игорь Пляко (ЕР) (5) + (0) + (0) + (0) + (2) = 7

Родился в 1966 году. Окончил Алтайский политехнический институт по специальности «Автоматизированное производство химических предприятий» (1991).

48. Мария Прусакова (КПРФ) (5) + (0) + (0) + (0) + (2) = 7

Родилась в 1983 году. Окончила Алтайский государственный университет по специальности «Политология» (2006).

49. Александр Романенко (ЕР) (5) + (0) + (0) + (0) + (2) = 7

Родился в 1959 году. Окончил Алтайский политехнический институт по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство» (1982).

50. Андрей Сартаков (КПРФ) (5) + (0) + (0) + (0) + (2) = 7

Родился в 1962 году. Окончил Алтайский политехнический институт (1985).

51. Андрей Секрета (ЛДПР) (5) + (0) + (0) + (0) + (2) = 7

Родился в 1982 году. Окончил Алтайский государственный университет (2008).

52. Вадим Смагин (ЕР) (5) + (0) + (0) + (0) + (2) = 7

Родился в 1972 году. Окончил Алтайский государственный аграрный университет по специальности «Экономист-организатор» (1994).

53. Дмитрий Степурко (ЛДПР) (5) + (0) + (0) + (0) + (2) = 7

Родился в 1987 году. Окончил Алтайский государственный университет по специальности «Менеджмент организации» (2012).

54. Максим Степин (ЕР) (5) + (0) + (0) + (0) + (2) = 7

Родился в 1969 году. Окончил Алтайский сельскохозяйственный институт (1992).

55. Максим Талдыкин (КПРФ) (5) + (0) + (0) + (0) + (2) = 7

Родился в 1981 году. Окончил Сибирский государственный университет путей сообщения по специальности «Движение» (2004).

56. Владимир Устинов (ЕР) (5) + (0) + (0) + (0) + (2) = 7

Родился в 1956 году. Окончил Алтайский государственный университет по специальности «Планирование промышленности» (1978).

57. Андрей Хмурович (ЕР) (5) + (0) + (0) + (0) + (2) = 7

Родился в 1961 году. Окончил Алтайский политехнический институт (1984).

58. Наталья Цепенко (ЕР) (5) + (0) + (0) + (0) + (2) = 7

Родилась в 1971 году. Окончила Барнаульский государственный педагогический институт по специальности «учитель физики, информатики и ВТ» (1993).

59. Сергей Шабанов (ЕР) (5) + (0) + (0) + (0) + (2) = 7

Родился в 1972 году. Окончил Алтайский государственный аграрный университет по специальности «Экономика и управление в отраслях АПК» (1994).

60. Сергей Писарев (ЕР) (5) + (0) + (0) + (0) + (0) = 5

Родился в 1958 году. Окончил Горно-Алтайский государственный педагогический институт (1987).

61. Сергей Приб (ЕР) (5) + (0) + (0) + (0) + (0) = 5

Родился в 1972 году. Окончил Сибирскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление» (2008).

62. Ирина Шудра (ЛДПР) (5) + (0) + (0) + (0) + (0) = 5

Родилась в 1963 году. Окончила Московский институт права по специальности «Юриспруденция» (2013).

63. Виталий Щербаков (ЕР) (5) + (0) + (0) + (0) + (0) = 5

Родился в 1951 году. Окончил Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» (1984).

64. Олег Кравченко (КПРФ) (2) + (0) + (0) + (0) + (0) = 2

Родился в 1961 году. Окончил среднюю школу (1978).

65. Владимир Попов (КПРФ) (2) + (0) + (0) + (0) + (0) = 2

Родился в 1959 году. Окончил Павловский сельскохозяйственный техникум по специальности «Зоотехния» (1982).

66. Вячеслав Початов (КПРФ) (2) + (0) + (0) + (0) + (0) = 2

Родился в 1967 году. Окончил ПТУ по специальности «Радиотелемеханик» (1985).

67. Анатолий Суворов (ЕР) (2) + (0) + (0) + (0) + (0) = 2

Родился в 1953 году. Окончил Бийский техникум механизации сельского хозяйства (1979).