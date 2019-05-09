Жена новосибирского губернатора увеличила доход в 50 раз

Новости 18.05.2019 18:56 892

Чиновники из правительства Новосибирской области отчитались о доходах за 2018 год. Так губернатор Андрей Травников в 2018 году заработал почти 9 млн рублей. Его жена Людмила — 1,021 млн. При этом в 2017 году она задекларировала всего 19 тысяч рублей. Таким образом, ее доход вырос в 52 раза.

За год доходы омского губернатора увеличились почти вдвое Новости 09.05.2019 14:43 В 2017 году доход губернатора составил 3,8 млн рублей 316

Глава региона владеет квартирой в 40 квадратных метрах, четвертью квартиры на 122 «квадрата» и тремя гаражами. Также у него есть автомобиль Nissan X-Trail. По сравнению с прошлым годом из его декларации исчезла одна квартира, машина «КИА Соренто», прицеп и снегоход «Ямаха». В собственности Людмилы Травниковой есть земельный участок, жилой дом и четверть квартиры.

В 2017 году Андрей Травников заработал 4,685 млн рублей. В 2016 году — 5,49 млн. Это достаточно скромные доходы на фоне коллег из других регионов Сибири. Например, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в 2018 году заработал 70,28 млн рублей. Его жена — 27,24 млн рублей. Губернатор Омской области Александр Бурков задекларировал в 2018 году 6,093 млн рублей. Его супруга — 667 тысяч рублей.