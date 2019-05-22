За год доходы омского губернатора увеличились почти вдвое

Новости 09.05.2019 14:43 317

Губернатор Омской области Александр Бурков заработал в 2018 году 6 млн 93 тысячи рублей, что почти в два раза больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют его декларация о доходах.

Согласно документу в собственности губернатора находятся квартира площадью 180,6 кв. м, жилой дом и земельный участок площадью 2 тыс. 401 кв. м, а также автоприцеп МЗСА. Кроме того, в пользовании имеется квартира площадью 272 кв. м.

Между тем снизились доходы супруги главы региона, которая в этом году заработала всего 667 тысяч рублей. В прошлом году она задекларировала 2,8 млн рублей. В частности, в ее собственности квартира площадью 43,4 кв. м, есть доля еще одного объекта недвижимости, также у нее есть земельный участок, жилой дом, автомобиль Audi Q5 и гараж.

Интересно, в 2017 году доход губернатора составил 3,8 млн рублей. Вероятно, так как находился в статусе временно исполняющего обязанности главы региона, структура собственности была аналогичной.

Для справки, Бурков был назначен врио губернатора Омской области 9 октября 2017 года после ухода в отставку Виктора Назарова. На выборах в губернаторы в 2018 году он участвовал в качестве самовыдвиженца и набрал 82,5% голосов, пишет «Интефакс-Сибирь».