Ввод жилья резко замедлился на Алтае

Новости 18.05.2019 18:24 257

Росстат опубликовал данные о вводе жилья в регионах по итогам марта. С начала текущего года в Алтайском крае этот показатель упал на 13 процентов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (АППГ). Различные застройщики ввели 180 тысяч квадратных метров за три месяца. В марте 2019 года — 45 тысяч.

Однако в сегменте индивидуального жилого строительства объемы упали на 23,5%. При этом в январе-феврале феврале на первичном рынке Алтайского края зафиксировали рост. Застройщики возвели в полтора раза больше жилья, чем за АППГ.

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Падение объемов зафиксировали и в Республике Алтай. Там объемы и вовсе сократились на 60 процентов. Подобные показатели есть еще в десяти регионах страны. Озабоченность ситуацией продемонстрировал вице-премьер Витай Мутко. Он поручил местным властям разобраться, почему так происходит. В целом за первый квартал 2019 года в России ввели 14,8 млн квадратных метров жилья. Это на 5,6 процентов меньше АППГ.