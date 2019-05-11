Какие дома на проспекте Ленина в Барнауле будут сносить

Новости 11.05.2019 14:00 1895

На проспекте Ленина в Барнауле снесут некоторые старые дома. Госкорпорация Фонд содействия реформированию ЖКХ совместно с регионами готовит программы расселения из аварийных домов. Сроки реализации — 2019-2025 годы. В десяти субъектах России под них уже выделили деньги из федерального бюджета.

По Алтайскому краю список домов еще уточняют. По предварительным данным к 2025 году в Барнауле снесут двухэтажки на проспекте Ленина, 127, 129, 129/2, 129/3 (пересечение с ул. Матросова), еще несколько - в конце проспекта и большой 4-этажный на Ленина, 92 (пересечение с улицей Профинтерна), сообщает Алтайский портал недвижимости. Впрочем, не исключено, что последний объект могут сохранить, проведя необходимый ремонт.

Под снос попадут некоторые дома на улицах Водников (Затон), П. Сухова, Смирнова, Тимуровская (Поток), Хлебозаводская и Цеховая (ВРЗ). Несколько деревянных домов уберут в старом центре — на улице Никитина (пересечение с проспектами Красноармейским и Социалистическим). Почти целый квартал пойдет под снос на улице Советской Армии (№ 79-85, 50-64 и 156-164).

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В Алтайском крае официально зарегистрировали 473 многоквартирных дома со статусом аварийного жилья. В них живут 12 тысяч человек. Одна шестая этих — возрастом более 100 лет. Основная масса домов под снос (64%) датируется 1946-1970 годами сдачи.

Большинство из них двухэтажные. В 203 домах Барнаула, признанных аварийными, продолжают жить люди. Самый старый из них построили в 1863 году на улице Пушкина, 88. Эти объекты обещают снести к 2022 году.