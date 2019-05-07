Новый облик города: высотки сменят частный сектор в Барнауле

Новости 09.05.2019 13:12 341

Застройщики продолжают «биться» за право застраивать огромный микрорайон в центре Барнаула. Участок ограничен улицами Папанинцев, Челюскинцев, Партизанской и переулком Ядринцева. На данный момент там находится частный сектор.

Согласно проекту, здесь может появиться более 25 жилых высоток, школа, детские сады, торговые центры и не только. На днях проект планировки территории одобрил Градостроительный совет, однако указал на некоторые замечания. Заказчиком выступило ООО «Строительная инициатива», передает «Алтайский портал недвижимости».

К слову, территорию уже начали осваивать другие компании. Например, на углу Ядринцева и Песчаной «Жилищная инициатива» и «Строительная перспектива» возводят 16-ти и 25-этажные новостройки.

Такой повышенный интерес к данной территории оправдан, участок находится в центре города. Не исключено, что заказчик проекта найдет и другие компании с целью реализации жилых комплексов.

Сейчас на участке более 200 частных домов и несколько пятиэтажек. Вероятно, в ближайшее время можно будет увидеть активное освоение микрорайона и освобождение его от ветхого жилья.