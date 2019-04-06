Соцсети: массовая драка произошла в поезде Черепаново-Барнаул

В вагоне электропоезда № 6007, следовавшим по маршруту Черепаново-Барнаул, произошла массовая драка. По сообщениям очевидцев, в ней участвовали около 20 человек, но некоторые отмечают, что большинство из них просто разнимали.
Дело на личном контроле начальника ГУ МВД России по Алтайскому краю
В соцсетях пишут, что движение поезда не останавливали, а вагон весь в крови. ЛУ МВД России по Алтайскому краю проводит проверку и устанавливает обстоятельства произошедшего. Как пишет один из участников паблика «Инцидент Барнаул», на футбол ехали болельщики, у которых произошел конфликт с двумя пьяными мужчинами.
- После драки компания ушла в другой вагон. Двое мужчин передрались между собой. После один из них сорвал молоток для аварийного выхода и побежал в след за компанией. Через две остановки мужчины вышли, а компанией занялась полиция, - написал очевидец.
Отметим, что сегодня, 18 мая, в Барнауле проходит матч между местным «Динамо» и новосибирской «Сибирью - 2» . Вероятно, фанаты ехали именно на этот матч из соседнего региона.
Бело-голубые проиграли с разницей в 4 мяча