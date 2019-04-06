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Соцсети: массовая драка произошла в поезде Черепаново-Барнаул

Новости
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В вагоне электропоезда № 6007, следовавшим по маршруту Черепаново-Барнаул, произошла массовая драка. По сообщениям очевидцев, в ней участвовали около 20 человек, но некоторые отмечают, что большинство из них просто разнимали.

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В соцсетях пишут, что движение поезда не останавливали, а вагон весь в крови. ЛУ МВД России по Алтайскому краю проводит проверку и устанавливает обстоятельства произошедшего. Как пишет один из участников паблика «Инцидент Барнаул», на футбол ехали болельщики, у которых произошел конфликт с двумя пьяными мужчинами.

- После драки компания ушла в другой вагон. Двое мужчин передрались между собой. После один из них сорвал молоток для аварийного выхода и побежал в след за компанией. Через две остановки мужчины вышли, а компанией занялась полиция, - написал очевидец.

Отметим, что сегодня, 18 мая, в Барнауле проходит матч между местным «Динамо» и новосибирской «Сибирью - 2» . Вероятно, фанаты ехали именно на этот матч из соседнего региона.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: ru.freeimages.com