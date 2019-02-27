Барнаульское «Динамо» на своем поле было разгромлено омским «Иртышом»

Новости 06.05.2019 9:50 320

Футболисты барнаульского «Динамо» в домашнем матче крупно проиграли омскому «Иртышу» - 0:4. В прошлом туре алтайская команда дала бой омичам, пишет "Алтайский спорт".

Однако барнаульцы неудачно вошли в игру и уже на первых минутах оказались в роли догоняющих: Разборов реализовал пенальти - 0:1. Быстрый гол морально пошатнул бело-голубых. «Иртыш» же активно шёл вперед: у хозяев не получалось контролировать мяч и вся игра проходила на половине поля «Динамо».

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Уже в первом тайме «Иртыш» сделал счёт разгромным. В дебюте второго тайма характер игры не поменялся. После того как счет стал 0:4, динамовцы имели несколько перспективных моментов, однако забить не смогли. В компенсированное время омичи получили право пробить ещё один одиннадцатиметровый, но Карюкин отразил удар Зверева.

Следующий матч «Динамо» проведёт на своём поле 15 мая против «Сахалина».