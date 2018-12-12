Краевые антимонопольщики раскрыли крупный медицинский картель

Алтайское УФАС раскрыло картельный сговор между участниками 16 электронных аукционов на поставку медицинских расходных материалов, реагентов и инвентаря для учреждений здравоохранения региона. Общая начальная цена контрактов, выставленных на торги - более 54 млн рублей.
В ходе расследования установлено, что две барнаульские фирмы - «Медоника» и «Медикс» в течение трёх лет имитировали конкуренцию на торгах и получали поочередно контракты на поставку расходных материалов по искусственно высокой цене, сообщает пресс-служба УФАС.
Компании подавали предложения с минимальным снижением максимальной цены контракта от 0,5 до 1,5%, при этом часто предлагали одинаковую стоимость контрактов. Такая стратегия поведения успешно реализовывалась в аукционах, в которых не было иных конкурентов.
Общая сумма контрактов, заключенных участниками картеля, составила более 6 млн рублей
В ходе торгов компании пользовались единой электронной инфраструктурой и проводили совместную подготовку к торгам - заявки фирм на участие в аукционах идентичны по структуре и оформлению. Кроме того, между компаниями выявлены экономические взаимоотношения.
В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении участников соглашения к административной ответственности.