Краевые антимонопольщики раскрыли крупный медицинский картель

Новости 06.05.2019 14:10 501

Алтайское УФАС раскрыло картельный сговор между участниками 16 электронных аукционов на поставку медицинских расходных материалов, реагентов и инвентаря для учреждений здравоохранения региона. Общая начальная цена контрактов, выставленных на торги - более 54 млн рублей.

В ходе расследования установлено, что две барнаульские фирмы - «Медоника» и «Медикс» в течение трёх лет имитировали конкуренцию на торгах и получали поочередно контракты на поставку расходных материалов по искусственно высокой цене, сообщает пресс-служба УФАС.

Компании подавали предложения с минимальным снижением максимальной цены контракта от 0,5 до 1,5%, при этом часто предлагали одинаковую стоимость контрактов. Такая стратегия поведения успешно реализовывалась в аукционах, в которых не было иных конкурентов.

Участники картеля «таранили» торги по поставке медизделий в Алтайском крае Новости 12.12.2018 21:15 Общая сумма контрактов, заключенных участниками картеля, составила более 6 млн рублей 584

В ходе торгов компании пользовались единой электронной инфраструктурой и проводили совместную подготовку к торгам - заявки фирм на участие в аукционах идентичны по структуре и оформлению. Кроме того, между компаниями выявлены экономические взаимоотношения.

В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении участников соглашения к административной ответственности.

Ответственность за заключение антиконкурентного соглашения предусмотрена КоАП РФ и влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 20 до 50 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; для юрлиц - от 0,1 до 0,5 начальной стоимости предмета торгов, но не менее 100 тысяч рублей.