Обнародованы эскизы, которые могут спасти усадьбу Михайлова в Барнауле

Новости 05.05.2019 15:00 323

Возведение нового объекта на месте усадьбы Михайлова в Барнауле можно спроектировать так, чтобы не пострадало культурное наследие города.

Алтайский архитектор Иван Быков на своей странице в соцсети обнародовал эскизы, на которых будущее здание прокуратуры размещается с учетом сохранения усадьбы Михайлова. Речь идет о целом комплексе зданий на пересечении пр. Социалистического и ул. Партизанской.

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«В противовес утвержденному проекту по новому строительству краевой прокуратуры на месте этих зданий, есть предложение сохранить комплекс. Разместить новое здание для прокуратуры глубже на участке, а усадьбу отдать для общественных приемных прокуратуры, общественной палаты или приемной для депутатов и т.п.», – написал он на своей странице «ВКонтакте», опубликовав при этом эскизы проекта.

Кроме того, автор идеи намерен благоустроить территорию и сделать комфортную зону отдыха для горожан, гостей и посетителей административного заведения.

«Объёмы нового здания, надземная и подземная парковка, остаются такими же, как и в утверждённом проекте, но сохраняется комплекс исторических зданий усадьбы Михайлова, где в результате реновации возможно включение новых административных функций, а также создаётся благоустройство и зоны отдыха с озеленением. У каждого города есть своя «личность», уникальное сочетание элементов, составляющая его идентичность. Важно, чтобы любые новые проекты и изменения в городе проводились в русле философии сохранения исторического наследия», - отметил архитектор.

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Напомним, усадьба купца Михайлова построена в начале XX века и представляет историческую и даже архитектурную ценность. На её месте прокуратура края намерена построить свой офис. В 2006 году по неизвестным причинам объект был лишен статуса памятника.