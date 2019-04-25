Губернатор Алтайского края высказался о сносе исторической усадьбы в Барнауле

Новости 25.04.2019 12:00 2019

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко впервые прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг здания усадьбы купца Михайлова. Каменный особняк со столетней историей намерена демонтировать прокуратура ради строительства нового высотного офиса.

24 апреля в ходе интервью с краевыми СМИ глава региона дал понять, что о проблеме наслышан, но пока не видит выхода из сложившейся ситуации. По словам губернатора, ранее он уже проводил встречи и консультации с представителями прокуратуры, но они ни к чему не привели. В ответ на реплику, что может быть стоить пожаловаться на снос здания, Виктор Томенко отметил, что в данном случае это ни к чему не приведет - по сути жаловаться придется в прокуратуру на ее же собственные действия.

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Кроме того, глава региона отметил, что еще несколько лет назад участок земли был выведен из краевой собственности и передан в федеральную. Затем надзорным ведомством был разработан проект офиса, который прошел через Градостроительный совет, выделены деньги и процесс принял необратимый характер.

Виктор Томенко несколько раз осведомился у присутствующих в зале журналистов, в чем именно состоит культурно-историческая ценность здания. По его словам, в конце 80-х годов в Сибири за короткое время многим строениям присваивали статус исторического памятника, подчас не вникая, имеются ли на то веские основания. Губернатор рассказал, ему известен тот факт, что дом Михайлова в Барнауле в 2006 году был исключен из перечня объектов культурного наследия региона. Однако какими причинами тогда руководствовались, принимая такое решение - неясно.

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В завершение разговора Виктор Томенко пообещал подумать, как можно выйти из данной ситуации, чтобы усадьба все-таки не была разрушена. С его слов - один из оставшихся вариантов, это массовая инициатива со стороны общественников. Вероятно, имелась ввиду петиция на профильном сайте. Кроме того, губернатор еще раз намерен обсудить данную историю с прокуратурой.

До этого немногочисленные активисты, неравнодушные к судьбе памятника, неоднократно проводили в Барнауле пикеты. Однако какой-либо внятной реакции со стороны ведомства, отвечающего за сохранность исторических объектов - Алтайохранкультуры - не последовало.

Тем временем прокуратура уже закончила демонтаж кровли усадьбы, на очереди - стены и фасад.

Стоит отметить, что недавно в сходной ситуации в Челябинске по заявлению активистов были инициированы работы по обследованию и сохранению вновь выявленного памятника истории.