Рубцовский предприниматель подозревается в хищении бюджетных средств

Новости 31.03.2019 17:50 37

Прокуратура Рубцовска выявила факт хищения бюджетных средств. Индивидуальный предприниматель незаконно оформил пособие по безработице, сообщили в пресс-службе алтайского ведомства.

В 2017 году рубцовчанин обратился в управление соцзащиты за оказанием государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы. Для признания безработным и получения пособия, мужчина умышленно сообщил ложные сведения, скрыв, что является индивидуальным предпринимателем, что является основанием для отказа в признании гражданина безработным. Подозреваемый за период с 2017 по 2018 год получил более 52 тыс. рублей.

Прокурор города направил в орган дознания соответствующие материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании. В рамках уголовного дела управление социальной защиты населения предъявило иск о взыскании с подозреваемого необоснованно выплаченных денег. Уголовное дело направлено в суд.