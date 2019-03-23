Алтайский министр образования встал на защиту уволенной из-за фото учительницы

Новости 26.03.2019 13:10 222

Минобрнауки Алтайского края намерено вернуть на работу барнаульскую учительницу, которая уволилась из-за осуждения родителей и учителей ее фото в купальнике, сообщает «Интерфакс-Сибирь». Министр Максим Костенко не нашел в фотографиях учителя Татьяны Кувшинниковой ничего предосудительного или порочащего честь педагога.

Педагога в Барнауле вынудили уволиться из школы из-за «аморального» фото 23.03.2019 14:22 Учитель русского языка в школе №13 Барнаула была вынуждена уйти из школы 3241

«Я считаю, что современной школе нужны педагоги, которые пропагандируют здоровый образ жизни и спорт. В увиденных фотографиях не вижу ничего предосудительного. Мы продолжаем разбираться, но я уже сейчас могу сказать, что мы не оставим Татьяну без работы, нам нужен каждый педагог, особенно такой талантливый и энергичный», - отметил Максим Костенко.

Напомним, учитель русского языка в школе №13 Барнаула была вынуждена уволиться из-за давления на неё руководства. Директор школы посчитала поведение педагога аморальным.

Кувшинникова рассказала, что выложила снимок, где она в вечернем платье сидит на турнике в мороз. Женщина увлекается моржеванием, а фото сделано в декабре во время мероприятия Алтайской федерации закаливания и зимнего плавания «Белые медведи».