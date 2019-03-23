Педагога в Барнауле вынудили уволиться из школы из-за «аморального» фото

23.03.2019 14:22 3242

Татьяна Кувшинникова, учитель русского языка в школе №13 Барнаула, была вынуждена уйти из школы из-за давления на неё руководства. Об этом женщина рассказала в эфире «Первого канала», в телепередаче «Человек и закон».

Напомним, ранее педагога хотели уволить с работы за фото в социальной сети. Руководство школы посчитало поведение учительницы аморальным и заставляло писать заявление об уходе.

38-летняя Татьяна Кувшинникова рассказала, что выложила снимок, где она в вечернем платье сидит на турнике в мороз. Женщина увлекается моржеванием, а фото сделано в декабре во время мероприятия Алтайской федерации закаливания и зимнего плавания «Белые медведи».

Фотография не понравилась кому-то из родителей, ее прислали директору, а та посчитала, что такое поведение - пятно на репутации школы. Объяснять свое решение директор школы журналистам не стала.

За учительницу вступились родители. Они и заставили директора пересмотреть свое решение. Женщину восстановили в должности на следующий же день после «приказа» писать заявление. Причем директор пообещала ходить на уроки «проштрафившейся» учительницы и лично следить за ее методами преподавания. В последующие недели руководство школы, по словам женщины, «изводило» учительницу проверками и претензиями. В результате она написала заявление об уходе по собственному желанию.