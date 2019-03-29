Барнаульский спортсмен из «Тop Team Siberia» одержал победу на первенстве России

Новости 26.03.2019 12:40 146

Представитель барнаульского центра смешанных единоборств «Тop Team Siberia» Равшан Рустамов одержал победу на первенстве России по смешанному боевому единоборству ММА в Мурманске. Первенство проходило с 22 по 24 марта.

Более 20-ти сильнейших бойцов из разных регионов России пытались помешать алтайскому спортсмену стать чемпионом, но в итоге именно он полетит 3 августа в Рим (Италия) на первенство Мира, где будет представлять сборную команду России.

Также наш спортсмен получил специальный приз за лучший бой турнира. Соревнования проходили по олимпийской системе на выбывание: боец «Тop Team Siberia» провел пять бескомпромиссных поединков, и из всех вышел победителем.

Центр смешанных единоборств «Top Team Siberia» проводит спортивные тренировки по единоборствам как для начинающих бойцов, так и готовит действующих спортсменов регионального уровня для профессиональной карьеры в единоборствах, закладывая основы здорового образа жизни и полноценного, всестороннего развития человека. В центре могут тренироваться как люди без опыта в единоборствах и спорте вообще, так и опытные спортсмены, желающие развиваться профессионально. Основной идеей проекта является создание и развитие школы смешанных единоборств в Алтайском крае: ММА доступно каждому, ведь смешанные единоборства – это не бои без правил, а прежде всего искусство. Руководителями центра являются Евгений Шевченко и Александр Локтев, основатель Фонда социальных проектов, депутат Барнаульской городской Думы.