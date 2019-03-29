 «Алтайэнергосбыт» участвует в операции «Должник»

С целью взимания долгов за электроэнергию сотрудники АО «Алтайэнергосбыт» принимают участие в операции «Должник», которая проходит сейчас на Алтае. Операция организована совместно Госавтоинспекцией Алтайского края и Управлением Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю.
«АО «Алтайэнергосбыт» использует все методы по борьбе с неплательщиками за электроэнергию доступные в рамках российского законодательства. Мы ежедневно делаем поквартирные, подомовые обходы, а теперь ещё принимаем участие в операции «Должник». Как показывает практика, после проведённых мероприятий граждане более активно оплачивают в добровольном порядке исполнительные листы. Для справки: в 2018 году в отношении физических лиц АО «Алтайэнергосбыт» предъявило свыше 12 тысяч исковых заявлений на общую сумму более 55 млн рублей. Практически всегда суд встаёт на нашу сторону. Мы рассчитываем, что должники за электроэнергию примут верное решение и не будут дожидаться пока их остановят инспекторы ГИБДД, а судебные приставы арестуют автомобиль в счёт оплаты долгов за электроэнергию», - рассказал заместитель генерального директора по реализации электроэнергии Сергей Петров.