«Алтайэнергосбыт» участвует в операции «Должник»

Новости 14.03.2019 9:10 357

С целью взимания долгов за электроэнергию сотрудники АО «Алтайэнергосбыт» принимают участие в операции «Должник», которая проходит сейчас на Алтае. Операция организована совместно Госавтоинспекцией Алтайского края и Управлением Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю.

В ходе рейдов несколько мобильных бригад дислоцируются на автомагистралях и с помощью специального оборудования из общей массы движущихся автомобилей фиксируют государственные номера машин, чьи владельцы имеют непогашенную задолженность по исполнительному производству. Далее должникам предлагается на месте оплатить долг, в случае отказа, пристав-исполнитель незамедлительно приступает к описи и аресту транспортного средства и иного имущества. В таком случае автовладельцу придётся продолжить свой маршрут пешком или на общественном транспорте. В ходе рейдов с гражданами проводятся разъяснительные беседы, а для обеспечения большей эффективности операции, мобильные бригады в течение дня периодически меняют место дислокации.