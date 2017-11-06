В алтайском поселке Малиновский из-за взрыва газа погибли люди

Новости 07.03.2019 13:15 594

Накануне 7 марта в двухквартирном жилом доме в поселке Малиновском Алтайского края из-за взрыва бытового газа случился пожар. Погибли два человека, еще двое получили серьезные травмы и госпитализированы в ЦРБ Завьяловского района, сообщил сайт регионального правительства.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил краевому министерству здравоохранения принять все необходимые меры для оказания медицинской помощи пострадавшим.

Министр здравоохранения региона Дмитрий Попов сообщил, что в Завьяловский район направлена бригада центра медицины катастроф. Специалисты решат, можно ли эвакуировать в одну из больниц Барнаула пострадавшую на пожаре 19-летнюю девушку. Кроме того, пострадавших в больнице навестил глава района Николай Губерт. На месте происшествия работают специалисты Главного управления МЧС России по Алтайскому краю и сотрудники регионального СУСК РФ.