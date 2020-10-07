Алтайский депутат написала письмо Путину с жалобой на губернатора Хорохордина и его советника

Новости 30.10.2020 17:35 436

Депутат парламента Республики Алтай (Эл Курултая) Мария Демина отправила письмо (копия имеется в распоряжении «Политсибру») на имя Владимира Путина. В весточке «господину президенту» она пожаловалась на методы работы политтехнолога Валерия Барабанова, недавно назначенного советником главы региона Олега Хорохордина.

«В целях укрепления политических позиций господина Хорохордина в регионе в его поддержку был направлен в качестве советника Валерий Барабанов. К великому сожалению Барабанов начал свою работу с угроз и шантажа. Вместо того, чтобы встретиться со мной, как с депутатом, выяснить проблемы жителей, обозначить пути их решения, он встретился с моим супругом и начал запугивать и шантажировать его проверками, увольнением с волчьим билетом, чтобы я отказалась от своего мнения и публично заявила, что ошибалась в отношении главы региона», - написала она в письме.

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Депутат-коммунист Демина заявляет также, что неоднократные обращения к губернатору региона не дают никаких положительных результатов. Олег Хорохордин «не может адекватно реагировать на справедливую критику депутатов». Все эти действия властей Демина называет оскорблением не только лично ее, но и всего алтайского народа.

«А действия Барабанова можно квалифицировать, по моему мнению, как действия бандита и гопника», - добавляет Демина в письме президенту и призывает его передать обращение в правоохранительные органы на проверку фактов шантажа и прямых угроз.

«Политсибру» обратился за комментарием в правительство региона.

«Сведения, изложенные в письме депутата, не соответствуют действительности и не основаны на фактах.К тому же, деятельность внештатного советника Главы региона не нуждается в оценке парламентария. При этом считаем недопустимым для депутата, для депутатской этики указанные в письме доводы и сравнения в адрес представителя главы Республики Алтай», - отметил пресс-секретарь Главы Республики Алтай Михаил Максимов.

Напомним, Мария Демина была в числе 14 депутатов Эл Курултая, которые на сессии парламента в конце сентября предложили выразить вотум недоверия Олегу Хорохордину. Однако президиум Госсобрания процедуру импичмента запускать не стал, сославшись на нарушения в процедуре оформления заявления депутатов.