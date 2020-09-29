Импичмент как повод. Чего ждут от Хорохордина депутаты Эл Курултая

Аналитика 07.10.2020 9:04 290

Треть депутатов парламента Республики Алтай инициировали процедуру импичмента для главы региона Олега Хорохордина. Они заявляют, что власть не слышит оппозицию и не признает проблем. При этом реальной крови они не жаждут, согласны на мирное урегулирование конфликта. Почему он возник, разбирался «Политсибру».

В чем обвиняют Хорохордина?

Депутаты имеют к главе региона несколько принципиальных претензий. Они выразили их в заявлении, представленном на сессии 29 сентября.

Вот основные:

Не смог организовать взаимодействие правительства с парламентом.

Пустил на самотек вопросы внутренней политики, не наладил взаимодействие органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Не утвердил структуру республиканского правительства (пустуют должности первого заместителя и заместителя председателя правительства).

Не пожелал встретиться с коллективом республиканской газеты «Алтайдын Чолмоны», чтобы урегулировать конфликт с руководством.

«Олег Хорохорин ненадлежаще исполнял свои обязанности и не оправдал доверия избирателей (...). Это негативно сказывается на внутриполитической ситуации в республике, ведет к подрыву доверия власти», - сказано в письме.

Нерешительная власть

Руководитель депутатской группы «Независимые депутаты Республики Алтай» Аскар Тулебаев, который публично представил письмо и требования оппозиции на сессии, объяснил «Политсибру» позицию «мятежников».

«Главная претензия - отсутствие конструктивных отношений между исполнительной и законодательной ветвями власти. У нас нет взаимопонимания. Вроде иногда нас слышат, а потом перестают. И все время говорят, что все проблемы в регионе, на которые мы обращаем внимание, надуманные», - рассказал он.

В пример приводит конфликты на муниципальном уровне власти. Тот же Онгудай, где уже год глава района и главы сельских поселений не то, что не работают нормально, но практически не общаются. Противостояние было и остается в Усть-Коксинском, Майминском, Чойском районах. Глав там назначал еще Александр Бердников, отношения с местными элитами у ставленников генерал-губернатора не сложились. И новый глава региона, по словам собеседников, даже не попытался разрубить этот «гордиев узел».

«У нас много таких вопросов, где требуется волевое решение первого лица. Хорохордин - человек новый, и мы понимали, что ему нужно время. Но прошел уже год, нерешаемые проблемы копятся, как снежный ком. Конечно, есть и положительные результаты его работы. Например, выросшее количество авиарейсов в Москву. Однако от нового человека, технократа мы ждали больших перемен. Власть должна брать на себя ответственность и принимать решения, даже если не все они будут правильными», - добавил собеседник.

В «нерешительности» он обвиняет не только главу региона, но и членов правительства. Большинство из которых, кстати, работали еще при Бердникове.

Единственный представитель «Справедливой России» в Эл Курултае, глава республиканского отделения партии Александр Груздев (тоже в числе подписантов) с коллегой-депутатом солидарен. В пример, кроме всего прочего, приводит реализацию мусорной реформы.

«В нормальной практике это не вопрос уровня главы региона. Но если в республике периодически возникает в прямом смысле мусорный коллапс, а чиновники бездействуют, то, значит, пора подключаться высшему должностному лицу» , - сказал депутат.

И уж тем более глава региона должен решать политические вопросы, добавляет собеседник. В субъекте, где живет всего 218 тысяч человек, нельзя игнорировать даже небольшие политические противоречия, считает Груздев.

Кстати, в провале работы с элитами там обвиняют даже не столько Хорохордина, сколько главу аппарат Анатолия Донского.

Импичмент - перебор

Глава фракции «Единая Россия» Владислав Рябченко заявляет, что ЕР поддержит Олега Хорохордина при любом раскладе.

«Он - член нашей команды. Да, есть разные мнения, но у нас всегда были с главой региона и правительством нормальные рабочие отношения. Ему удается развивать регион. Посмотрите на дорожное строительство, туристические кластеры - это же большая работа. Да, она осложняется пандемией, но она есть», - сказал главный единоросс парламента «Политсибру».

Он призвал коллег руководствоваться здравым смыслом. А историю с импичментом назвал перебором и дестабилизацией ситуации.

Также он уверен, что некоторые депутаты сделали это только ради пиара. В частности те, кто был заранее недоволен работой Хорохордина, когда тот только пришел к власти.

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Аскар Тулебаев заверил, что депутаты, который затеяли историю с вотумом недоверия, сами готовы на конструктив и всегда пытались идти именно по этому пути, без революций.

Заявление же об импичменте он не считает революционным. Говорит, что это нормальный рабочий процесс.

При этом признает, что отставка главы региона - не самоцель. Главная задача - привлечь его внимание. Но если власти не пойдут навстречу и не сядут с депутатами за стол переговоров, то они готовы отстаивать идею с вотумом недоверия до конца.

О том же говорит и политтехнолог Константин Лукин:

«Депутатам нужен не импичмент, а диалог. Они просят нормального взаимодействия и соблюдения неформальных правил политической игры. Чтобы с ними если и не советовались, то хотя бы объясняли те или иные решения».

Что теперь будет?

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А теперь будут встречи депутатов в членами правительства. В понедельник, 5 октября, председатель Эл Курултая Владимир Тюлентин подписал документ о принятии заявления группы депутатов. Пока по предварительным данным, в ближайшие две недели в парламенте должны состояться заседания комитетов, куда будут приглашены Олег Хорохордин и члены его правительства.

На 27 октября запланировано заседание президиума Госсобрания. И там по итогам встреч будет принято решение о созыве (или отказе в созыве) внеочередной сессии. Объявлять Хорохордину импичмент или нет - решит тайное голосование депутатов (нужно согласие не менее 28 народных избранников). Но последнее слово за президентом Владимиром Путиным. Именно он по закону принимает решение.

Кстати, получить 28 «за», если до этого все же дойдет, будет непросто. В седьмом созыве Эл Курултая 41 депутат. Под обращением подписались все восемь членов независимой группы, пять коммунистов (при этом позже одна отозвала подпись) и один справедливоросс. Даже если рассчитывать на всю оппозицию: восемь независимых депутатов, пять членов фракции КПРФ, одного эсера, одного либерал-демократа, то получается всего 15 человек.

Добирать нужные голоса придется из «Единой России». По мнению Лукина, четвертая часть единороссов вполне может поддержать импичмент, если сторонам не удастся найти диалог. В пример приводит голосование по кандидатуре Динары Култуевой на должность заместителя председателя правительства по социальным вопросам, которую предложил Хорохордин. Против нее было 25 депутатов из 39 присутствовавших на сессии. И среди них, очевидно, были и единороссы.

А вот глава фракции ЕР Владислав Рябченко заявляет, что у него нет оснований сомневаться в депутатах-единороссах.

«Одно дело - не согласиться с кандидатурой в правительство, совсем другое - вотум недоверия главе региона, которого нам направил президент Путин. Такая дестабилизация будет иметь серьезные последствия», - считает Рябченко.

Он уверен, что до реального голосования дело не дойдет, но если это все-таки случится, то «за» голосовать не будут даже и некоторые из тех, кто ранее подписался под заявлением.

«Я уверен, что мы сядем за стол переговоров и совместно найдем выход из этого кризиса», - подчеркнул Рябченко.

На это надеются и все остальные депутаты, с которыми мы поговорили. И все они ждут следующего шага Олега Хорохордина.

Налаживать отношения придется

Константин Лукин считает, что администрация президента будет требовать установления баланса в регионе, но без прогибов.

«Республика Алтай, как и любой национальный регион, требует взвешенных подходов в работе с местными элитами. Москве не нужны подобные всплески, тем более в такой сложный период. Так что налаживать отношения в любом случае придется, но и идти на поводу у местных ставленник Путина тоже не имеет права», - говорит эксперт.

Он уверен, что для губернатора эта ситуация - явный звоночек, что местная система власти разбалансирована и внимания требуют все ее игроки. Но это пока не критическая ошибка Хорохордина.