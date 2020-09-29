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Это частное мнение. Власти Республики Алтай прокомментировали вопрос о вотуме недоверия Хорохордину

Новости
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Правительство Республики Алтай не согласно с оценкой деятельности главы региона, о которой накануне на сессии заявили 14 депутатов, заявили ТАСС в пресс-службе регионального кабмина.

«В обращении выражено, прежде всего, частное мнение, и назвать его неожиданным, непрогнозируемым нельзя: позиция ряда депутатов из числа авторов обращения нам известна, и она не всегда является конструктивной. Это было заметно и по сегодняшнему заседанию», - сказал пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов.

Треть депутатов Республики Алтай намерены выразить вотум недоверия губернатору Хорохордину

Треть депутатов Республики Алтай намерены выразить вотум недоверия губернатору Хорохордину

Новости

Говоря про процедуру вынесения вотума недоверия губернатору, которую призвали инициировать взбунтовавшиеся депутаты, он напомнил, что решение о созыве внеочередной сессии для рассмотрения вопроса будет принимать руководство парламента.

«Насколько нам известно, никаких документов, подтверждающих мнение депутатов, к обращению приложено не было», - заявил Максимов.

Как ранее сообщал «Политсибру», на сессии 29 сентября группа депутатов во главе с Аскаром Тулебаевым (руководитель депутатской группы «Независимые депутаты Республики Алтай») предложили выразить вотум недоверия действующему главе региона Олегу Хорохордину «за ненадлежащее исполнение своих обязанностей».

В числе подписантов и остальные семь членов независимой группы Сергей Кухтеуков, Петр Букач, Александр Коршук, Рустам Байдалаков, Аткыр Амыев, Асет Заргумаров, Сергей Мазалов. А также коммунисты Виктор Ромашкин, Елена Цуприкова, Еликпай Аманчин, Юрий Кымындынов, Мария Демина и справедливоросс Александр Груздев.

Демина заявила на сессии, что Хорохордин считает, что «все проблемы в Республики Алтай созревают в наших головах, а на самом деле у нас все хорошо и благополучно, нет никаких проблем». Это вызывает недовольство работой губернатора и правительства.

Для принятия вотума недоверия главе региона нужны голоса двух третей депутатов. Сейчас в составе седьмого созыва Эл Курултая 41 депутат (то есть нужно больше 27 за): 24 депутата фракции «Единая Россия», в составе группы «Независимые депутаты Республики Алтай» восемь человек, у КПРФ - пять депутатов, у ЛДПР, «Родины» и «Справедливой России»- по одному, и еще один депутата вне фракций.
Олег Хорохордин руководит регионом с октября 2019 года.

Автор: Политсиб.ру

Фото: altai-republic.ru

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