Это частное мнение. Власти Республики Алтай прокомментировали вопрос о вотуме недоверия Хорохордину

Новости 30.09.2020 13:30 587

Правительство Республики Алтай не согласно с оценкой деятельности главы региона, о которой накануне на сессии заявили 14 депутатов, заявили ТАСС в пресс-службе регионального кабмина.

«В обращении выражено, прежде всего, частное мнение, и назвать его неожиданным, непрогнозируемым нельзя: позиция ряда депутатов из числа авторов обращения нам известна, и она не всегда является конструктивной. Это было заметно и по сегодняшнему заседанию», - сказал пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов.

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Говоря про процедуру вынесения вотума недоверия губернатору, которую призвали инициировать взбунтовавшиеся депутаты, он напомнил, что решение о созыве внеочередной сессии для рассмотрения вопроса будет принимать руководство парламента.

«Насколько нам известно, никаких документов, подтверждающих мнение депутатов, к обращению приложено не было», - заявил Максимов.

Как ранее сообщал «Политсибру», на сессии 29 сентября группа депутатов во главе с Аскаром Тулебаевым (руководитель депутатской группы «Независимые депутаты Республики Алтай») предложили выразить вотум недоверия действующему главе региона Олегу Хорохордину «за ненадлежащее исполнение своих обязанностей».

В числе подписантов и остальные семь членов независимой группы Сергей Кухтеуков, Петр Букач, Александр Коршук, Рустам Байдалаков, Аткыр Амыев, Асет Заргумаров, Сергей Мазалов. А также коммунисты Виктор Ромашкин, Елена Цуприкова, Еликпай Аманчин, Юрий Кымындынов, Мария Демина и справедливоросс Александр Груздев.

Демина заявила на сессии, что Хорохордин считает, что «все проблемы в Республики Алтай созревают в наших головах, а на самом деле у нас все хорошо и благополучно, нет никаких проблем». Это вызывает недовольство работой губернатора и правительства.

Для принятия вотума недоверия главе региона нужны голоса двух третей депутатов. Сейчас в составе седьмого созыва Эл Курултая 41 депутат (то есть нужно больше 27 за): 24 депутата фракции «Единая Россия», в составе группы «Независимые депутаты Республики Алтай» восемь человек, у КПРФ - пять депутатов, у ЛДПР, «Родины» и «Справедливой России»- по одному, и еще один депутата вне фракций.

Олег Хорохордин руководит регионом с октября 2019 года.