Это частное мнение. Власти Республики Алтай прокомментировали вопрос о вотуме недоверия Хорохордину

Правительство Республики Алтай не согласно с оценкой деятельности главы региона, о которой накануне на сессии заявили 14 депутатов, заявили ТАСС в пресс-службе регионального кабмина.
«В обращении выражено, прежде всего, частное мнение, и назвать его неожиданным, непрогнозируемым нельзя: позиция ряда депутатов из числа авторов обращения нам известна, и она не всегда является конструктивной. Это было заметно и по сегодняшнему заседанию», - сказал пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов.
Говоря про процедуру вынесения вотума недоверия губернатору, которую призвали инициировать взбунтовавшиеся депутаты, он напомнил, что решение о созыве внеочередной сессии для рассмотрения вопроса будет принимать руководство парламента.
«Насколько нам известно, никаких документов, подтверждающих мнение депутатов, к обращению приложено не было», - заявил Максимов.
Как ранее сообщал «Политсибру», на сессии 29 сентября группа депутатов во главе с Аскаром Тулебаевым (руководитель депутатской группы «Независимые депутаты Республики Алтай») предложили выразить вотум недоверия действующему главе региона Олегу Хорохордину «за ненадлежащее исполнение своих обязанностей».
В числе подписантов и остальные семь членов независимой группы Сергей Кухтеуков, Петр Букач, Александр Коршук, Рустам Байдалаков, Аткыр Амыев, Асет Заргумаров, Сергей Мазалов. А также коммунисты Виктор Ромашкин, Елена Цуприкова, Еликпай Аманчин, Юрий Кымындынов, Мария Демина и справедливоросс Александр Груздев.
Демина заявила на сессии, что Хорохордин считает, что «все проблемы в Республики Алтай созревают в наших головах, а на самом деле у нас все хорошо и благополучно, нет никаких проблем». Это вызывает недовольство работой губернатора и правительства.