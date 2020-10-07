Появилась возможная кандидатура на пост министра природных ресурсов Алтайского края

Новости 23.10.2020 15:40 552

В правительстве Алтайского края на пост министра природных ресурсов рассматривают кандидатуру главы Алейска Ивана Маскаева. Об этом сообщил «Толк» со ссылкой на собственные источники.

При этом сам Маскаев сослался на то что вторую неделю находится на больничном из-за заболевания коронавирусом и в этой связи не могу вести какие-либо переговоры. При этом решение по Маскаеву, ожидается на следующей неделе.

Напоминим, пост главы минприроды в Алтайском крае освободился после ухода Владимира Попрядухина. Обязанности министра с 22 сентября возложены на заместителя министра, начальника управления природных ресурсов и нормирования Ларису Беребердину.