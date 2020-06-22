У алтайского министерства заблокировали аккаунт в соцсетях из-за возможной накрутки подписчиков

Новости 07.10.2020 15:16 313

Минприроды алтайского края было вынуждено завести новый Инстаграм-акаунт . Первый пост посвящен переходу на него.

«Разработчики Instagram посчитали, что мы занимались накруткой подписчиков… Звучит нелепо – за два года «дослужились» до своего тысячного подписчика. Написали об этом пост радости. Вот с того момента и перестало число «13» единолично быть несчастливым. Его место заняла 1000», - написано в социальной сети.

Как информирует пресс-служба, попытки вернуть прежний аккаунт оказались безрезультатными. Прежние посты были сохранены, однако восстановить их очень невозможно, сетует пресс-служба.

«Прежние сториз и посты уже не вернуть, но мы будем стараться продолжать рассказывать самое важное и интересное о себе и нашем деле» – обратились они к подписчикам. Пост назвали «чистого листа» и намекнули что этих «чистых листов» в ведомстве еще много. Не исключено, что речь идет о необходимости назначения нового министра природы Алтайского края, взамен ушедшего недавно в отставку Владимира Попрядухина. Вероятны также некоторые подвижки в деле начальника управления лесами Владимира Черных.