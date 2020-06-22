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У алтайского министерства заблокировали аккаунт в соцсетях из-за возможной накрутки подписчиков

Новости
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Минприроды алтайского края было вынуждено завести новый Инстаграм-акаунт .  Первый пост посвящен переходу  на него.

«Разработчики Instagram посчитали, что мы занимались накруткой подписчиков… Звучит нелепо – за два года «дослужились» до своего тысячного подписчика. Написали об этом пост радости. Вот с того момента и перестало число «13» единолично быть несчастливым. Его место заняла 1000», - написано в  социальной сети.

Как информирует пресс-служба, попытки вернуть прежний аккаунт оказались безрезультатными.  Прежние посты  были сохранены, однако восстановить их очень невозможно, сетует пресс-служба.

«Прежние сториз и посты уже не вернуть, но мы будем стараться продолжать рассказывать самое важное и интересное о себе и нашем деле» – обратились они к подписчикам. Пост  назвали «чистого листа» и намекнули что этих «чистых листов» в ведомстве  еще много. Не исключено, что речь идет о необходимости назначения нового министра природы Алтайского края, взамен ушедшего недавно в отставку Владимира Попрядухина. Вероятны также  некоторые подвижки в деле начальника управления лесами Владимира Черных.

В управлении лесами проходят обыски. На рабочем месте отсутствует начальник управления Владимир Черных

В управлении лесами проходят обыски. На рабочем месте отсутствует начальник управления Владимир Черных

Новости

В управлении лесами проходят обыски. На рабочем месте отсутствует начальник управления Владимир Черных

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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