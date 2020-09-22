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Министр природных ресурсов Алтайского края ушел в отставку

Новости
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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко  принял отставку министра природных ресурсов региона Владимира Попрядухина  21 сентября.   С Сегодняшнего дня временное исполнение обязанностей министра природных ресурсов и экологии с 22 сентября возложено на заместителя министра, начальника управления природных ресурсов и нормирования Ларису Беребердину.

Владимир Попрядухин подал в отставку по собственному желанию.

Глава алтайского Минприроды собрался в отставку?

Глава алтайского Минприроды собрался в отставку?

Новости

Руководитель Минприроды Алтайского края Владимир Попрядухин утром 21 сентября сообщил коллегам о своей грядущей отставке

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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