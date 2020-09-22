Министр природных ресурсов Алтайского края ушел в отставку

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял отставку министра природных ресурсов региона Владимира Попрядухина 21 сентября. С Сегодняшнего дня временное исполнение обязанностей министра природных ресурсов и экологии с 22 сентября возложено на заместителя министра, начальника управления природных ресурсов и нормирования Ларису Беребердину.
Владимир Попрядухин подал в отставку по собственному желанию.
Руководитель Минприроды Алтайского края Владимир Попрядухин утром 21 сентября сообщил коллегам о своей грядущей отставке