Министр природных ресурсов Алтайского края ушел в отставку

Новости 22.09.2020 9:25 1114

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял отставку министра природных ресурсов региона Владимира Попрядухина 21 сентября. С Сегодняшнего дня временное исполнение обязанностей министра природных ресурсов и экологии с 22 сентября возложено на заместителя министра, начальника управления природных ресурсов и нормирования Ларису Беребердину.

Владимир Попрядухин подал в отставку по собственному желанию.