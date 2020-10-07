Алтайский край начал отопительный сезон без нормативного запаса угля

Новости 07.10.2020 17:12 435

Только 40% городов и районов Алтайского края имеет нормативный запас угля в полном объеме. Но там, где его нет, ситуация не критическая. Поводов для введения режима ЧС нет. Об этом на пресс-конференции сказал министр строительства и ЖКХ региона Иван Гилев.

Запасы топлива

Только 26 городов и районов региона сформировали на начало отопительного сезона норматив угля в полном объеме. Это значит, что на местных котельных уже лежит запас топлива на 45 дней.

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В 34 территориях он меньше, но как раз сейчас происходит формирование необходимого объема. Иван Гилев подчеркнул, что есть четкие и понятные контракты и понимание, какой поставщик, сколько и когда завезет. Ситуация управляемая.

И только в 6 муниципальных образованиях топлива меньше 50%. Но нигде нет «красной зоны» (когда запас меньшее, чем на семь дней), заверил министр.

В целом в регион уже завезли 130 тысяч тонн.

Примерно половина объемов угля, который требуется краю на зиму, власти городов и районов закупают самостоятельно. Другая половина - это около 200 тысяч тонн - совместно под контролем Минстроя. Это касается в основном небольших МУП, школьных котельных и других подобных объектов. И тут тоже все понятно - единый поставки, гарантированная поставка и оплата, уточнил министр.

По данным на пятницу, 2 октября, тепло было дано во всем крае.

Ситуация в Каменском районе

Каменский район (а особенно сам Камень-на-Оби) - как раз одна из территорий, где к началу отопительного сезона не был сформирован нормативный запас угля. Котельные пришлось запускать с резервного топлива.

«Там сложная ситуация - проблема с экономическим состоянием теплоснабжающего предприятия. И бюджет района не может самостоятельно закрыть вопрос. Почти в ручном режиме приходился заниматься», - сказал Иван Гилев.

Последние два года район топился в основном за счет краевого бюджета. И новый отопительный сезон начался с 1,5 тысяч тонн резервного угля, который стоил краевому бюджету 4 млн рублей. Всего на зиму муниципалитет получает из региональной казны около 16 млн рублей. На зиму им нужно 50 тысяч тонн угля, и около 40 тысяч они должны приобрести самостоятельно, но оставшееся придется покупать из краевого бюджета.

«К сожалению, все привыкли к этой помощи. Но мы снижаем объем поддержки, пытаемые вывести их на самостоятельную работу», - подчеркнул Гилев.

Хотя в этом году первые серьезные поступления платы за отопление от потребителей, с учетом того, что октябрь будет теплым, ожидаются только в начале декабря. То есть как минимум до начала зимы район будет топиться за счет края.

Мунайский уголь

Министр добавил, что власти региона будут и дальше продвигать использование местного топлива, с Мунайского разреза.

Он немного дешевле «классического» угля и близок по калорийности. И на нем топятся уже 12 муниципалитетов край. Однако его можно использовать не на всех котельных и доставка с разреза получается дорогой.

«Мы пытаемся как можно больше котельных перевести на этот уголь», - добавил министр.

Паспорта готовности

До 15 ноября все муниципалитеты должны получить паспорта готовности к отопительному сезону. Пока же документы есть у 29 из 137 МО, которым это требуется.

Иван Гилев сказал, что показатель снова не будет выполнен на все 100%. На особом контроле Змеиногорск, Славгород, Яровое, Михайловский, Первомайский и Тальменский районы.

«Запускать отопление без паспорта готовности нельзя. Но теплоснабжение - обязательная услуга и поэтому ряд муниципалитетов будут работать без этих документов», - добавил министр.