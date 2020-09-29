Малые алтайские котельные должны за уголь, газ и электричество более 1,4 млрд рублей

Новости 07.10.2020 15:32 246

Предприятия малой теплоэнергетики Алтайского края должны ресурсоснабжающим организациям около 700 млн рублей за уголь, 400 млн за электричество и 300 млн за газ. Об этом пресс-конференции в среду, 7 октября, сообщил министр строительства и ЖКХ региона Иван Гилев.

«Это долги не за один год. По некоторым суммам уже наступила субсидиарная ответственность органов местного самоуправления», - сказал министр.

При этом по газу и электроэнергии за последний год произошло снижение общей суммы на 5%. А вот по углю долг только растет.

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Всего в регионе работает около 300 предприятий малой теплоэнергетики (и МУПы, и ООО): 100 предприятий теплоснабжения и 200 водоснабжения. В этот список не входят тепловые «гиганты» - крупные сетевые котельные и ТЭЦ (здесь экономическая ситуация более стабильная).

Иван Гилев добавил, что регион постепенно уходит от практики запуска тепла по предписанию прокуратуры. В предыдущие годы некоторые особо проблемные котельные не были готовы к отопительному сезону из-за долгов. Только после вмешательства правоохранительного ведомства находились деньги на покупку угля. По словам министра, в этой году такой ситуации не было ни в одной котельной.

Но проблема задолженности сохраняется. И экономическое состояние муниципалитетов пока не позволяет погасить всю неоплату прошлых лет.

Министр добавил, что сейчас около 70% таких предприятий - убыточные.