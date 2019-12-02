Жители пригородного района Алтайского края жалуются на холод в домах и детском саду

Новости 29.09.2020 9:50 533

«К моменту отопительного сезона оказалось, что новая система с модулями не готова. Детский сад, школа, больница и многоквартирные жилые дома остались без тепла. Администрация села не может дать чёткого ответа о начале отопительного сезона. Мамы маленьких детей вынуждены сидеть дома с детьми и не выходить на работу из-за того, что в детском саду очень холодно, 14-16 градусов тепла в группах. В среднем детей в саду 5-6 человек в группе. Также в неотапливаемой школе очень холодно сидеть за партой», - такой пост в группе Барнаул 22 во «Вконтакте» разместила Светлана Радченко.

Глава Павловского района Антон Воронов пояснил, что отопительный сезон по району объявили вчера, 29 сентября. Исключение стал Прутской.

«Там построены три новых газовых модульных котельных. Сейчас идет пусконаладка. Как только завершим работу с документами, будет запуск. Объекты новые, поэтому работы проводятся дольше», - пояснил он.

Газовые модули относятся к особо опасным объектам. Поэтому их проверяют очень тщательно. Пока не известно, когда закончатся поверки и отопление удастся запустить.

«Мы полностью реконструировали систему отопления в селе. Это краевой объект, который обошелся в 48 млн. рублей, - пояснил он. – Конечно, сейчас Температура опускается, но она пока не критична. На крайний случай, у нас есть резервы, которые мы можем запустить», - сказал Антон Воронов.

Глава района рассказал, что пока в селе сохранена старая котельная, которую можно запустить в режиме ЧС, но пока такой необходимости нет. Впрочем сегодня в Павловском районе будет работать зампредседателя правительства края Игорь Степаненко, которые курирует чрезвычайные ситуации. Антон Воронов намерен обсудить возникшую ситуацию с ним.