В московских школах начинаются каникулы из-за коронавируса, алтайские школьники нарабатывают коллективный иммунитет

Новости 29.09.2020 15:56 1157

О начале продолжительных каникул на своем сайте объявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«По рекомендации санитарных врачей, с учетом осеннего подъема простудных заболеваний и роста выявленных заболеваний ковидом мною принято решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель и провести их одномоментно во всех школах – с 5 по 18 октября», - написал он.

Заметим, обучение в московских школах идет по иному графику. С пятого октября в Москве начинаются плановые осенние каникулы. Однако у части учебных заведений они сдвинуты. Поэтому мэр собственным указом, по сути, отправляет школьников на каникулы одномоментно и продляет их время.

По словам Собянина, это решение принято, чтобы в этот период избежать лишних контактов и не подвергать детей риску заболеваний. Кроме того, на две недели приостановят свою работу учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении Правительства Москвы.

Дистанционных занятий в период каникул не будет, однако для желающих будет организована работа Московской электронной школы. А вот детские сады будут работать в прежнем режиме.

В Алтайском крае по графику каникулы начинаются в конце октября, заявлений об их возможном переносе не было. Более того, министр образования Алтайского края Максим Костенко во время прямого эфира 28 октября пояснил, что школы не будут уходить на дистант из-за вспышек ОРВИ. Он также пояснил, что школы на карантин могут закрыться только в том случае, если в них будут отсутствовать 20% ребятишек.

«Случаи коронавируса среди детей и учителей есть, но они единичны. Это не 20%. А то, с чем мы встретились – ОРВИ. Дети были дома пять месяцев, у них сформировался «домашний иммунитет», пока они нарабатывают новый иммунитет в коллективе, будут заболевания и выздоровления», - пояснил он.

В настоящий момент, по данным Роспотребнадзора, на карантине в Алтайском крае находятся две школы, так как там отсутствует более 20% ребятишек с ОРВИ. 31 школа находится на дистанционном обучении. В 43 школах на карантин отправлены 155 классов.