«Чтобы не пришлось прибегать к ограничениям… » Владимир Путин попросил россиян соблюдать антикоронавирусные рекомендации специалистов

Новости 29.09.2020 12:30 2894

Президент Владимир Путин вновь обратился к россиянам в ходе расширенного заседания президиума Госсовета, который проходил в режиме видеоконференции.

Он сказал, что риски сохраняются.

«Прошу вас соблюдать все рекомендации врачей и специалистов – это нужно для безопасности, для защиты вашего здоровья. Сегодня мы знаем об этой опасной болезни гораздо больше, чем ещё несколько месяцев тому назад. Знаем, как действовать, как строить профилактическую работу. Но сейчас именно от каждого зависит результат наших общих усилий по борьбе с распространением инфекции, чтобы не пришлось вновь, как весной, прибегать – я уже говорил об этом совсем недавно – к весьма чувствительной для экономики и обременительной для людей масштабной практике ограничений», - сказал президент.

Напомним, 30 сентября исполняется ровно полгода с того времени как в Алтайском крае был обнаружен первый заболевший коронавирусом. Им стала женщина, приехавшая из Доминиканской республики. Ее сразу госпитализировали в инфекционное отделение городской больницы №5. "Политсибру" вспомнил, как развивалась ситуация с коронавирусом в Алтайском крае:

Март

Появление этой информацией было встречено жесткой критикой со стороны жителей региона. В социальных сетях распространялись высказывания, мягко говоря, осуждающие женщину за поездку в неблагополучную страну. Затем пациентов стало больше, а в крае появились слухи, о том, что якобы в РТП устанавливаются решетки, чтобы пациенты с коронавирусом не могли сбежать из учреждения. Министр здравоохранения региона Дмитрий Попов их опроверг на очередной пресс-конференции

Впрочем приказ краевого Минздрава о готовности здравоохранения действовать в условиях ЧС действовал еще с 27 марта. А с 19 марта в регионе действовал режим повышенной готовности.

В конце марта была введена обязательная дезинфекция общественного транспорта. А с 30 марта президентом Владимиром Путиным были объявлены первые нерабочие дни. Отмечено, что нерабочие дни были использованы многими жителями страны как возможность сделать ремонт дома – в Новосибирске и Барнауле скапливались большие очереди в строительные магазин.

Апрель

В начале апреля, жители края задавали вопросы, почему в регионе не введен режим ЧС по коронавирусу, ситуацию пояснял заместитель Председателя Правительства Алтайского края Виталий Снесарь. Кстати, на тот момент в регионе было зафиксировано 4 случая коронавируса в регионе.

Рекомендации по соблюдению масочного режима возникли в тот же период. Правда рекомендации были, а маски нет. Жителям региона было рекомендовано шить их самим. Пошивом масок занимались санитарки и медсестры лечебных учреждений. Медикам пообещали доплаты за работу с коронавирусом.

В магазинах начали скупать гречку, затем подорожали яблоки и рис. Панацеей от коронавируса были названы лимоны и имбирь, цены на которые также резко взлетели. Детские сады были переведены в режим работы дежурных групп, а школы на дистант.

В Змеиногорском районе была обнаружена вспышка коронавируса на Карболихинском руднике, из-за чего работников предприятия изолировали, а район закрыли на карантин. Умер первый пациент с коронавирусом.

Май

К маю в регионе насчитывалось уже 450 случаев коронавируса. Прирост ежесуточно был порядка 50 человек. Распродажи в рубцовском магазине собрали толпы людей, которые устроили давку за вещи со скидками. Стало известно о более 100 вахтовиков из Алтайского края. заразившихся коронавирусом в Якутии.

С 12 мая в крае был введен масочный режим, но жители регионального центра не очень-старались его соблюдать. Начались первые снятия ограничений для работы отдельных предприятий региона. К двадцатым числам мая в Алтайском крае было зарегистрировано 1000 случаев коронавируса.

Виктор Томенко назвал ситуация с коронавирусом напряженной, в связи с чем никаких изменений ограничительного режима не произошло. Краевая больница скорой медицинской помощи (БСМП) временно была перепрофилирована в ковидный госпиталь в связи со вспышкой в учреждении.

Июнь

Вспышка зафиксирована в онкодиспансере Алтайского края. Регион перешел на первый этап снятия ограничений. В это же время возник скандал с тремя медучреждениями, гасить который пришлось непосредственно министру. В конце июня к плановой помощи начали возвращаться больницы – пока только несколько. С 8 июня заработали санатории с медицинской лицензией, с 27 июня – все остальные объекты. В регионе открылись общепиты, правда пока только с обслуживанием на летних верандах или на вынос.

Июль

В июле ежедневный прирост коронавируса стал более 100 человек, а затем и более 200. В июле скончался студент в стройотряде, участвовавший в сборе ягод в Змеиногорском районе. В середине июля губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил, что в Алтайском крае готовы к приему туристов и соблюдаются все антикоронавирусные меры. В июле же появились первые предположения, что пик коронавирусной пандемии в Алтайском крае пройден, но регион еще находится в зоне «турбулентности».

Август

Минздрав региона заявил о возобновлении плановой помощи жителям края. Появились первые предприятия-«жертвы» коронавируса. В частности не смог открыться и заработать комбинат детского питания «Маяк» в Бийске, из-за чего школам пришлось срочно искать другие учреждения, способные организовать детское питание.

Среди пациентов с коронавирусом фиксируются ежедневно несколько смертей. А количество тяжелобольных пациентов начало возрастать.

Сентябрь

Регион перешел к следующему этапу смягчения ограничений. При этом количество тяжелобольных пациентов растет, увеличилось и количество пациентов, подключенных к ИВЛ. По словам министра здравоохранения региона повысился спрос на медицинские услуг, что обусловлено коронавирусом, сезонным подъемом ОРВИ и гриппа. Первую прививку от коронавируса поставили главному эпидемиологу региона Ирине Переладовой. В Бийском районе откроют дополнительный ковидный госпиталь, также аналогичные учреждения уже открыты в Заринске, в Новоалтайске. По словам врачей количество пациентов в них велико. минздрав заявил об усилении больниц студентами медвузов и колледжей. Губернатор края Виктор Томенко после получения положительного результата теста на коронавирус лечился дома, затем был госпитализирован в больницу с двусторонней пневмонией. Врачи настаивают на соблюдении жителями края масочного режима.