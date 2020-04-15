«Жениться онлайн пока нельзя, детей Ковидами не называют»: как работают алтайские ЗАГСы в условиях эпидемии

Новости 15.04.2020 13:15 1159

О работе ЗАГСов региона в условиях пандемии коронавируса рассказала начальник управления юстиции Алтайского края Оксана Грохотова на прошедшей 15 апреля (онлайн) пресс-конференции.

По ее словам, регистрация брака, смерти и рождения в онлайн-режиме пока не предусмотрена, но соответствующий законопроект разрабатывается. Глава управления также напомнила, что ограничены лишь торжественные церемонии бракосочетания с присутствием гостей, но сами акты регистрации по-прежнему заключаются. Правда, возможно это лишь в особых случаях – если ожидается скорое рождение ребенка, имеется угроза жизни и здоровью и.т.п. В марте-апреле 2020 года зарегистрировано 120 таких браков.

Только за апрель порядка 600 пар, планировавших зарегистрировать браки в Алтайском крае, перенесли это на июнь и далее, в соответствии с рекомендациями правительства РФ.

Что касается разводов, то переносить срок регистрации развода супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей, нельзя, поэтому такие разводы в настоящее время регистрируются. Регистрация смерти должна производиться в трехдневный срок, рождения – в месячный, то есть, в этом плане ничего не изменилось. По словам Грохотовой, количество смертей пожилых людей не увеличилось и даже снизилось.

Необычные детские имена

На вопрос о том, какими необычными именами жители Алтайского края называют своих детей, Грохотова ответила, что Ковидов в период пандемии не появлялось.

«Чаще всего, конечно, жители Алтайского края обдуманно и взвешенно дают своим детям традиционные имена. Мария, Александр, Елизавета, Михаил – это наиболее популярные у нас имена. В апреле регистрировались Авигея, Мила, Всевлад и Дэмиан. Наверное, на этом наши изыски с именами закончились», – рассказала чиновница.