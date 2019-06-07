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Алтайский край лидирует в Сибири по числу распавшихся браков

Новости
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Алтайский край по итогам 6 месяцев текущего года стал лидером среди сибирских регионов по соотношению браков и разводов. В среднем на 4 бракосочетания приходится 3 расставания, свидетельствуют данные Новосибирскстата.

Всего в I полугодии 2019 года в Сибирском федеральном округе было зарегистрировано 40,3 тысяч браков (86,1% к I полугодию 2018 года) и 27,9 тысяч разводов (73,3%). В среднем по СФО на 100 браков приходится 69 разводов.

Браки, рождаемость, миграция: статистический срез сибирских регионов

Браки, рождаемость, миграция: статистический срез сибирских регионов

Аналитика

Использовались данные Новосибирскстата по СФО за I квартал 2019 года

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Новосибирская область входила в тройку регионов с наибольшим числом разводов на 100 браков наряду с Алтайским краем и Томской областью. Управлением по делам ЗАГС Новосибирской области в I полугодии 2019 года было зарегистрировано 6,5 тысяч браков и 4,7 тысяч разводов. Таким образом, на 100 браков приходилось 73 развода.

В Алтайском крае за первую половину года официально отношения зарегистрировали 4757 пар, расстались - 3549 пар. Таким образом в среднем на каждые 100 браков пришлось 75 разводов.

Самые крепкие семьи, если верить статистике, в Тыве: здесь на 100 браков приходится всего 29 разводов.

В Алтайском крае было около 5% фиктивных разводов в 2016 году

В Алтайском крае было около 5% фиктивных разводов в 2016 году

Новости

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Автор: Политсиб.ру

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