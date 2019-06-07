Алтайский край лидирует в Сибири по числу распавшихся браков

Новости 07.09.2019 19:30 127

Алтайский край по итогам 6 месяцев текущего года стал лидером среди сибирских регионов по соотношению браков и разводов. В среднем на 4 бракосочетания приходится 3 расставания, свидетельствуют данные Новосибирскстата.

Всего в I полугодии 2019 года в Сибирском федеральном округе было зарегистрировано 40,3 тысяч браков (86,1% к I полугодию 2018 года) и 27,9 тысяч разводов (73,3%). В среднем по СФО на 100 браков приходится 69 разводов.

Браки, рождаемость, миграция: статистический срез сибирских регионов Аналитика 07.06.2019 7:40 Использовались данные Новосибирскстата по СФО за I квартал 2019 года 903

Новосибирская область входила в тройку регионов с наибольшим числом разводов на 100 браков наряду с Алтайским краем и Томской областью. Управлением по делам ЗАГС Новосибирской области в I полугодии 2019 года было зарегистрировано 6,5 тысяч браков и 4,7 тысяч разводов. Таким образом, на 100 браков приходилось 73 развода.

В Алтайском крае за первую половину года официально отношения зарегистрировали 4757 пар, расстались - 3549 пар. Таким образом в среднем на каждые 100 браков пришлось 75 разводов.

Самые крепкие семьи, если верить статистике, в Тыве: здесь на 100 браков приходится всего 29 разводов.