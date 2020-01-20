Бывший судья из Барнаула получил семь лет строгого режима за взятку

Новости 16.03.2020 10:30 581

В Барнауле осудили бывшего судью Арбитражного суда Алтайского края Руслана Тэрри. Как установлено следствие и судом, в мае 2017 он получил 1,5 млн рублей для дальнейшей передачи другому судье из «арбитража» за вынесение последним решения в пользу акционерного общества по делу о признании недействительными решений налогового органа. Из указанной суммы Тээри передал 800 тысяч рублей, а остальные 700 оставил себе в качестве вознаграждения.

Взятка предназначалась Владиславу Колесникову. Он рассматривал спор ОАО «Кубанка» и МИФНС № 10 по Алтайскому краю. Следствие считает, что он получил взятку за решение в пользу «Кубанки», а посредником при передаче взятки выступил Руслан Тэрри, который в декабре 2018 года ушел в отставку. Посредник, который отдал деньги Тэрри, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и рассказал следствию о фигурантах дела, сумме взятки, схеме передачи средств. Он выступил основным свидетелем по делу бывшего судьи.

Очередной судья из краевого арбитража станет фигурантом уголовного дела Новости 20.01.2020 13:55 Решение может быть принято в конце января 6558

В итоге Тэрри признали виновным по по ч.4 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Ему назначили семь лет колонии строгого режима, со штрафом в 30 млн рублей (в первой инстанции присудили 50 млн). Также ему будет запрещено занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в госорганах сроком на 3 года. Осужденный подал апелляцию, посчитав приговор слишком суровым.

Суд апелляционной инстанции счел указанные доводы необоснованными. В то же время краевой суд исключил из приговора указание на конфискацию имущества, назначенную осужденному, обратив взыскание на имущество осужденного в счет исполнения наказания в виде штрафа, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края. В итоге приговор вступил в законную силу.