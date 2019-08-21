Судья краевого арбитража ответит за коррупцию

Новости 07.11.2019 14:50 682

Прокуратурой Алтайского края утверждено обвинительное заключение в отношении судьи Арбитражного суда Алтайского края, обвиняемого в получении взятки в крупном размере. В данном случае речь идет о Владиславе Колесникове. Об этом «Политсибру» сообщила краевая прокуратура.

Установлено, что в мае-июне 2017 года судья получил в различных местах Барнаула взятку на сумму 800 тысяч рублей при посредничестве еще одного представителя Фемиды и мужчины, не имеющего отношения к судебной ветви власти.

Правоохранительные органы полагают, что деньги передавались сотрудником фирмы для того, чтобы судья вынес вердикт в пользу компании.

Судья краевого арбитража может получить 12 лет за помощь при получении взятки Новости 21.08.2019 10:50 Длительный срок грозит еще одному фигуранту этого дела 45

После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Железнодорожный районный суд Барнаула для рассмотрения по существу.

Напомним, еще в апреле текущего года сообщалось, что Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала согласие на возбуждение уголовных дел в отношении двух судей Арбитражного суда Алтайского края Владислава Колесникова и Руслана Тэрри.

Ранее сообщалось, Колесников рассматривал спор ОАО «Кубанка» и МИФНС № 10 по Алтайскому краю. Следствие считает, что он получил взятку в 800 тысяч рублей за вынесение судебного решения в пользу «Кубанки», а посредником при передаче взятки выступил судья Руслан Тэрри, который в декабре 2018 года ушел в отставку.

Двое алтайских судей стали фигурантами уголовного дела Новости 07.04.2019 8:30 Под подозрения попали Владислав Колесников и Руслан Тэрри 1105

ВККС дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении Колесникова по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы. Уголовное дело в отношении Тэрри тоже разрешили возбудить - по ч. 4 ст. 291.1 УК, максимальная санкция которой - те же 12 лет.