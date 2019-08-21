О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Личный формат Внимание, школа!
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Личный формат
Внимание, школа!

Судья краевого арбитража ответит за коррупцию

Новости
682
0

Прокуратурой Алтайского края утверждено обвинительное заключение в отношении судьи Арбитражного суда Алтайского края, обвиняемого в получении взятки в крупном размере. В данном случае речь идет о Владиславе Колесникове. Об этом «Политсибру» сообщила краевая прокуратура.

Установлено, что в мае-июне 2017 года судья получил в различных местах Барнаула взятку на сумму 800 тысяч рублей при посредничестве еще одного представителя Фемиды и мужчины, не имеющего отношения к судебной ветви власти.

Правоохранительные органы полагают, что деньги передавались сотрудником фирмы для того, чтобы судья вынес вердикт в пользу компании.

Судья краевого арбитража может получить 12 лет за помощь при получении взятки

Судья краевого арбитража может получить 12 лет за помощь при получении взятки

Новости

Длительный срок грозит еще одному фигуранту этого дела

45

После вручения обвинительного заключения  уголовное дело будет направлено в Железнодорожный  районный суд Барнаула для рассмотрения по существу.

Напомним, еще в апреле текущего года сообщалось, что Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала согласие на возбуждение уголовных дел в отношении двух судей Арбитражного суда Алтайского края Владислава Колесникова и Руслана Тэрри.

Ранее сообщалось, Колесников рассматривал спор ОАО «Кубанка» и МИФНС № 10 по Алтайскому краю. Следствие считает, что он получил взятку в 800 тысяч рублей за вынесение судебного решения в пользу «Кубанки», а посредником при передаче взятки выступил судья Руслан Тэрри, который в декабре 2018 года ушел в отставку.

Двое алтайских судей стали фигурантами уголовного дела

Двое алтайских судей стали фигурантами уголовного дела

Новости

Под подозрения попали Владислав Колесников и Руслан Тэрри

1105
ВККС дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении Колесникова по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы. Уголовное дело в отношении Тэрри тоже разрешили возбудить -  по ч. 4 ст. 291.1 УК, максимальная санкция которой - те же 12 лет.

Автор: Политсиб.ру

Комментарии (0)

1000